طريقة عمل بلح الشام المقرمش في البيت بخطوات سهلة وبطعم روعة

يعتبر البلح الشام من أكثر أنواع الحلويات المفضلة عند الكثير من الأشخاص التي تتسم بمذاق جيد ويسهل تحضيرها في المنزل ولكن الطريقة تحتاج إلى التركيز لكي يتم تقديمها بالشكل الصحيح، فترغب كل سيدة أن تتعرف على طريقة تحضير كل شيء في منزلها ومن بين هذه المأكولات بلح الشام وإليكم في هذا المقال خطوات تحضير بلح الشام المقرمش. طريقة عمل بلح الشام المقرمش طريقة عمل بلح الشام المقرمش المكونات: كأس كبير من الدقيق.

كأس كبير من المياه.

ربع فنجان من الزيت.

ثلاثة حبات من البيض.

ملعقة صغيرة من النشا.

رشة قليلة من الفانيليا.

رشة من الملح. مكونات القطر كأسان من السكر.

كأسان من المياه.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

رشة من الفانيليا. خطوات تحضير البلح الشام يتم إحضار إناء ويتم رفعه على النار ويتم وضع فيه كلاً من المياه والزيت وتركهم لحين الغليان. أثناء عملية الغليان يتم إضافة المياه والزيت وبعد ذلك يتم إضافة كلاً من الدقيق والنشا والفانيليا في أن واحد مع التقليب بصورة مستمرة لحين أن يصبح العجين أمامكم متماسك. بعد ذلك يتم رفع العجين من على النار ويتم الخلط جيداً ويستحسن أن يتم استخدام العجان وتركه قليلاً لحين أن يبرد بصورة تامة. بعد الانتهاء من الخطوة السابقة يتم إضافة البيض بصورة تدريجية وبعد كل بيضة يتم خلط الخليط بشكل جيد. يتم وضع العجين في القمع الخاص بالحلويات من أجل أن يتم تشكيل بلح الشام ومن ثم يتم وضعه في الزيت. يتم الانتظار لحين أن يتحول لون البلح إلى اللون الذهبي وبعد ذلك يتم وضعه في القطر البارد. يتم رفع بلح الشام من القطر ويتم تصفيته وبعد ذلك يتم إضافته إلى طبق التقديم مكونات القطرخطوات تحضير البلح الشام

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