خلية النحل بأجمل الطرق وأبسطها أعملي خلية النحل في البيت بسهولة

خلية النحل بأجمل الطرق وأبسطها أعملي خلية النحل في البيت بكل سهولة، تعتبر خلية النحل من أجمل المعجنات وأطعمها وتتميز بسهولة تحضيرها وطعمها اللذيذة ورائحتها الجميلة، أكلة مغذية جدا للأطفال كما أن شكلها الشبيه إلى خلية حشرة النحل يجعل الأطفال ينجذبون إليها ويحبون تناولها، كما تتميز خلية النحل بتنوعها حيث يمكنك تحضيرها كوجبة للإفطار أو العشاء، كما تحضيرها كحلوي بعد الأكل، واليوم سنتعرف علي الطرق المختلفة لتحضيرها. خلية النحل بأجمل الطرق وأبسطها خلية النحل بالجبنة خلية النحل بأجمل الطرق وأبسطها خلية النحل بالجبنة أولا المقادير: ثلاث أرباع كوب من الحليب

ثلاث أرباع كوب من الزيت

خمس اكواب من الدقيق

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

خمس ملاعق صغيرة من الخميرة

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة كبيرة من السكر

كوب من اللبن الزبادي

كوب وربع ماء فاتر

كمية من الجبنة الكريمي النوع الذي تفضلينه

بيضة واحدة

القليل من السمسم. ثانيا طريقة التحضير : قومي بعجن مقادير العجينة معا فقومي بإضافة الدقيق والبيكنج بودر والخميرة والزيت النباتي، واللبن الزبادي والملح والحليب البودرة والسكر واعجنيها بمقدار الماء الفاتر، واتركيها ساعة حتي تتخمر.

ثم قومي بعمل كور بنفس المقياس واحشيها بالجبنة الكريمي.

ضعي الكور المحشية بالجبن في صينية مدورة الشكل مدهونة بالزيت وينبغي أن تتركي مسافة بسيطة بين كل واحدة والأخرى.

واتركي الكور نصف ساعة أخري حتي تتخمر.

قومي بدهن وجه الكور بالبيض والسمسم وادخليها الفرن على حرارة 200 حتي تنضج. طرق مختلفة لعمل الميني بيتزا في البيت خلية النحل بالشيوكلاتة خلية النحل بالشيوكلاتة أولا المقادير : كوبين من الدقيق

ثلاث أرباع كوب من اللبن الدافئ

ملعقة كبيرة من السكر

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت

ملعقة صغيرة من البكينج بودر

ملعقة كبيرة من اللبن الزبادي

ذرة ملح

ملعقة كبيرة من الخميرة

ملعقة صغيرة ونصف من الفانيليا

شوكولاتة النوع الذي تفضلينه

بيضة واحدة

صوص شوكولاتة للتقديم اختياري حسب الرغبة ثانيا طريقة التحضير: قومي بخلط كل من الحليب و السكر جيد والخميرة وكمية الزيت وضعي الخليط جانباً لمدة عشر دقائق تقريبا .

ثم قومي بخلط الدقيق والبكينج باودر والفانيليا والملح و ضيفي إليهم الزبادي ومزيج الحليب.

قومي بعجن المكونات حتى تحصلي على عجينة ناعمة.

قومي بدهن العجينة بالزيت المتبقي، ثم غطيها وضعيها جانباً لمدة ساعة حتى تتخمر ويتضاعف حجمها.

ثم قومي بعجن العجينة بيديك لحوالي الدقيقة ثم اعملي كور متوسطة الحجم.

وبعدها قومي بحشو كل كرة بقطعة من الشيكولاتة ثمّ ضعيها في صينية مدهونة بالقليل من الزيت متلاصقة ببعضها البعض مع مراعاة ترك مسافة قليل بينهما.

قومي بتغطية الصينية وضعيها جانباً حتى يتضاعف حجمها.

قومي بدهن وجه الكور بالبيض المخفوق

وادخلي خلية النحل في الفرن الساخن تقريبا لمدة نصف ساعة أو حتي تمام النضج.

يمكنك وضع القليل من صوص الشيكولاتة عند التقديم. ولعشاق المعكرونة وصفات سهلة ولذيذة لعمل المعكرونة.

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