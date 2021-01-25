ترطيب البشرة بمكونات طبيعة حافظي علي ترطيب بشرتك وحاربي جفاف الشتاء

ترطيب البشرة بمكونات طبيعية، بشرتك هي طفلك الصغير الذي يحتاج دائما إلي التدليل والاهتمام،وقد تتعرض البشرة في فصل الشتاء بشكل خاص إلي الجفاف والتشققات وما يصاحبهما من الرغبة في الحكة مما قد يؤدي إلي منظر غير مرغوب به للبشرة، ويرجع ذلك إلي ارتفاع الرطوبة في الجو، السبب الذي يعمل علي نقص الزيوت الطبيعية التي تحتاج إليها البشرة، وأيضا بسبب النقص في شرب المياه في فصل الشتاء، أو استخدام الماء الساخن عند غسل الوجه، وفي هذا المقال سنوضح لكم أهم المكونات والوصفات الطبيعية التي تمنع الجفاف وتحافظ علي رطوبة البشرة .

ترطيب البشرة بمكونات طبيعية ماسك الحليب واللوز للوجه والجسم أيضا

لصنع هذا الماسك نقوم بطحن معلقتين من اللوز جيدا وخلطهم مع معلقتين أو ثلاثة من الحليب، حتي يتم الحصول علي عجينة لينة، ثم قومي بوضع هذا الماسك علي وجهك أو جسمك لمدة عشر دقائق ثم قومي بغسله جيدا بالماء الفاتر، يعطي هذا الماسك نتائج هائلة حيث يحتوي اللوز علي مرطبات للبشرة وكذلك الحليب يحتوي علي كميات هائلة من المرطبات للبشرة لذا فهو ماسك مفيد جدا لترطيب البشرة .

الشفاة هي عنوان جمالك طرق طبيعية لترطيب الشفايف

ترطيب البشرة بمكونات طبيعية ثانيا مقشر السكر والليمون للبشرة

تعتبر هذه الوصفة من أسهل وصفات ترطيب البشرة حيث انه عبارة عن معلقة سكر ومعلقة عصير ليمون ومعلقة زيت زيتون وقطرات بسيطة من الماء الدافئ، ثم نخلط هذه المكونات معا وسنحصل منها علي مقشر هائل للبشرة، وفي حالة البشرة الحساسة تجنبي وضع عصير الليمون في الوصفة .

ثالثا ماسك زبدة الشيا وزيت جوز الهند للبشرة

تعرف زبدة الشيا بقدرتها الكبيرة علي الترطيب، وتفيد في تنقية الوجه وأيضا إخفاء أثار الحبوب، لذا قومي بخلط كمية قليلة من زبدة الشيا مع القليل من زيت جوز الهند، وضعيهم علي وجهك لمدة ربع ساعة وبعدها قومي بغسل وجهك جيدا بالماء الفاتر وستلاحظين الفرق في ترطيب بشرتك .

رابعا ماسك الجليسرين وماء الورد

يعتبر الجليسرين مرطب هائل جدا للجلد فلديه القدرة علي حل جميع مشاكل جفاف الجلد، ويعتبر أول الحلول المنزلية للعناية بالبشرة الجافة، لذا قومي بخلط معلقة من الجلسرين بماء الورد وضعيهم علي بشرتك يوميا قبل النوم وستلاحظين الفرق .

خامسا زيت الزيتون

يحتوي زيت الزيتون علي دهون طبيعية لذا يعتبر مصدر مهم لترطيب البشرة الجافة، قومي بتدليك البشرة بمعلقتين من زيت الزيتون الدافئ لمدة خمس دقائق ثم اتركيه علي وجهك لمدة ربع ساعة تقريبا حتي تمتصه البشرة وتستفيد به

وينبغي معرفة جيدا أن كل هذه الخلطات مفيدة جدا للبشرة، ولكن ينبغي شرب كمية مناسبة من المياه يوميا حتي تعطيكي النتيجة التي ترغبين بها حيث أن نقص كمية الماء يؤدي وبشكل أساسي إلي جفاف البشرة، وأيضا النوم ليلا مهم جدا من أحل بشرة نضرة وصحية، لذا كل ما عليك هو اختيار الماسك المناسب لك وتنفيذه مرة أو مرتين بالأسبوع مع النوم ليلا لوقت كاف وشرب كمية كافية من الماء حتي تحصلي على النتيجة المرجوة من ترطيب البشرة.

شعرك هو عنوان جمالك أفضل الأكلات لمقاومة تساقط الشعر