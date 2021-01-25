طريقه عمل الدجاج المشوي الفرن بنفس طعم الجاهز

طريقه عمل الدجاج المشوي في الفرن بالخطوات بعد الدجاج المشوي من الأطباق الرئيسية المحببة لدي الجميع وخاصه في العزومات لا تخلو منه مائده وفي هذا المقال سوف نعرض لكي سيدتي طريقه عمل الدجاج المشوي في الفرن بطريقه مميزه سوف تبهر جميع أفراد الأسرة والييك المقادير والطريقة فقط التزمي بيها وسوف تحصلين علي نتيحه مبهره مقادير عمل الدجاج المشوي مقادير عمل الدجاج المشوي • ١ دجاجه كبيره الحجم مقطعه • ١حبه بصل مفرومه • ١حبه طماطم مبشور • ربع كوب عصير ليمون • ١معلقه كبيره عسل اسود • ملح و فلفل أسود • ١معلقه كبيره بهارات دجاج • نصف معلقه صغيره حبهان مطحون • ٣ملاعق كبيره زيت • كوب زبادي طريقة تحضير الدجاج المشوي في الفرن بالخطوات • قومي بغسل الدجاج جيدا بالدقيق والملح والخل. طريقه عمل الدجاج المشوي في الفرن بالخطوات. طريقه عمل الدجاج المشوي في الفرن بالخطوات. • في وعاء ضعي البصل المفروم والعسل و عصير الليمون والملح والفلفل والبهارات والحبهان المطحون والزيت والطماطم المبشور و الزبادي. • قومي بتقليب الخليط جيدا ثم بعد ذلك ضعيه علي قطع الدجاج المغسول وقلبيهم جيدا. • قومي بوضع قطع الدجاج في المتبل في الثلاجة لمده لا تقل عن ثلاث ساعات حتي تشرب التتبيل. • ضعي الدجاج في صينيه ويمكنك تقطيع شرائح بطاطس اسفل الدجاج. • في فرن ساخن جدا علي درجه حراره ٢٤٠ في الرف الأوسط ضعي صينيه الدجاج. • اتركيها مده تتراوح ما بين ساعه إلي ساعه ونصف. • من حين لآخر اختبري سواء الدجاج بواسطه السكين. • في طبق التقديم قطعي عيدان من البقدونس. • بعد سواء الدجاج ضعيها في طبق التقديم وانثري عليها البقدونس المفروم. • يمكنك تقديم الدجاج المشوي مع الأرز والخضار ألسويته والمقبلات كالسلطة الخضراء وسلطه ألطحينه. • ملحوظه هامه يجب وضع الدجاج المتبل في الثلاجة لمده لا تقل عن ثلاث ساعات حتي تحصلين علي طعم مميز ورائع للدجاج المشوي.

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