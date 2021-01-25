بسكويت الكيس الاقتصادي بالزيت في الخلاط بالخطوات

بسكويت الكيس الاقتصادي بالزيت بالخطوات في هذا المقال سوف نتعلم معا طريقه عمل بسكويت العيد بالزيت بدون ماكينة وبدون استخدام مضرب كهربائي اليكي سيدتي طريقه عمل بسكويت العيد بطريقه بسيطه جدا في الخلاط طريقه سهله ومبسطه سوف تنال إعجاب جميع أفراد الأسرة وسوف نتعلمها معا بدون تكاليف وبمكونات موجوده في المنزل مقادير بسكويت العيد الاقتصادي 1 كيلو دقيق

3حبات من البيض

ربع كوب من النشا

رشه ملح

فانيليا

2 كوب من زيت الذرة أو زيت عباد الشمس

1 كوب ونصف من السكر

معلقتان من الخل

نصف كوب من اللبن الدافئ

معلقه صغيره بيكنج بودر

طريقه تحضير بسكويت العيد الاقتصادي بالخطوات

قومي بوضع الحليب مع السكر والبيض والخل والفانيليا والزيت واخلطيهم جيدا حتي تمام ذوبان السكر وامتزاج الخليط جيدا

في وعاء ضعي الدقيق مع النشا والبيكنج بودر قومي بتقليبهم جيدا

بعد ذلك قومي بإضافة الخليط السائل و قلبيهم سويا حتي الحصول علي عجينه

ضعي بعد ذلك العجين داخل كيس الحلواني وقومي بتشكيل البسكويت بواسطه كيس الحلواني في صواني من الألومنيوم مدهونه بالزيت

بعد ذلك اخبزي البسكويت في فرن ساخن علي درجه حراره 180 في الرف الأوسط من الفرن حتي تمام النضج والحصول علي لون ذهبي واتركيه حتي يبرد ثم قومي بتقديمه

ملحوظه هامه حتي الحصول علي نتيجة مميز علييك باختيار نوع مميز من الدقيق خاص بإعداد البسكويت والحلوات

يفضل استخدام زيت ذره في هذه الوصفة

يجب أن تكون مكونات الوصفة بدرجه حراره الغرفة

ملحوظه يمكنك أيضا إضافة النكهات لهذا البسكوت فيمكنك إضافة طعم البرتقال أو الموز أو يمكنك أيضا أضافه نكهه جوز الهند فهي محببه لدي الجميع وتعطي طعم مميز ويمكنك أيضا الاستغناء عن النكهات والاكتفاء بنكهه الفانيليا مقادير بسكويت العيد الاقتصادي

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