بدون كريمات فرد وتنعيم دائم للشعر بعد وضع ربع ملعقة من هذه الوصفة على الشامبو !!

إذا كنتٍ تعانين من تكسر وتقصف الشعر وإذا كان شعرك يعاني من الهيشان والتجعد، فإليك سيدتي وصفة اليوم المضمونة والمجربة من كثير من السيدات إذا كنتي تريدين الحصول علي شعر مفرود ناعم، وتلك الوصفة مفيدة للغاية أيضا إذا كان شعرك ضعيف لا ينمو بسهولة ولا يزيد طوله بسرعة، حيث حققت نتائج ممتازة في فرد وتطويل وتنعيم الشعر، وجعله كخيوط من الحرير يشع لمعاناً وحيوية بشكل غير مسبوق.

تنعيم وفرد الشعر الخشن بدون كريمات

تتكون وصفة تنعيم وفرد الشعر من أول استعمال من العناصر التالية:

نصف ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي.

نصف ملعقة صغيرة من الحليب المجفف.

ملعقة صغيرة من زيت الليمون الذي يعمل على تطهير وتغذية فروة الرأس وتنعيم وتطويل الشعر.

2 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون البكر.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم تحضير وعاء ثم يُضاف إليه مقدار الفازلين، ثم يضاف إلى الوعاء مقدار كل من الحليب المجفف زيت الليمون وأيضا مقدار زيت الزيتون، ثم يتم مزج المكونات جيدا ليتم الحصول على قوام كريمي سائل، ومن ناحية أخرى يتم تحضير وعاء ويُضاف إليه مقدار ملعقة كبيرة من الشامبو الخاص بك، ويفضل أن يكون خالي من المواد الصناعية الضارة مثل شامبو الأطفال، ثم يضاف مقدار 10 نقط من الخليط إلى الشامبو بواسطة القطارة أو مقدار ربع ملعقة صغيرة من الخليط.

ويتم مزج الخليط جيدا ويتم غسل الشعر به مع عمل تدليك خفيف لفروة الرأس لمدة دقيقتين ثم يشطف بالماء جيدا، يحفظ خليط الحليب المجفف مع الزيوت والفازلين في القطارة أو علبة زجاجية صغيرة ويوضع في الثلاجة لحين الاستخدام مع الشامبو كالمعتاد، وتتكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع وسنلاحظ النتيجة الفعالة من أول استخدام.

زيادة طول وكثافة الشعر

تتكون وصفة زيادة طول وكثافة الشعر من العناصر التالية:

2 ملعقة كبيرة من الشامبو الخاص بك.

ملعقة كبيرة من القهوة.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم تحضير وعاء ثم يُضاف إليه مقدار الشامبو وأيضا مقدار القهوة، ثم يتم مزج المكونين معا جيدا للحصول على قوام كريمي انسيابي، بعد ذلك يتم أخذ مقدار مناسب من الخليط ويتم وضعه علي الشعر بالكامل، ثم يتم عمل مساج خفيف بحركات دائرية لفروة الرأس لتنشيط الدورة الدموية، وتعزيز تدفق الدم والأكسجين إلى جذور الشعر وبصيلات فروة الرأس؛ مما يحفزها عل النمو، ثم يترك لمدة دقيقتين وبعد ذلك يشطف بالماء جيدا.

ما لا يعرفه الكثيرون أن للكحل الأثمد فوائد عديدة للشعر حيث يعمل بشكل فعال على تكثيف الشعر وتطويله، أنصحك باستعماله على شعرك سيدتي وله خلطات عديدة حسب نوع الشعر والزيت المناسب له، حيث بشكل نهائي مشكلة تساقط الشعر ويقلل من الصلع، كما يعالج نهائيا الشيب المبكر ويقلل من ظهور الشعر الأبيض ليمنح الشعر اللون الأسود الخليجي الذي تعشقه السيدات جميعا، هذا بالاضافة إلى دوره الأساسي في زيادة كثافة وطول شعر الرموش والحواجب.