قطرة واحدة من هذا الزيت يتوقف تساقط الشعر فوراً ومن اليوم الأول مفعوله سحري !!

قطرة واحدة من هذا الزيت يتوقف تساقط الشعر فوراً ومن اليوم الأول، وأيضا مفعوله سحري في إنبات فراغات الرأس ونتيجته مضمونة، الوصفة التي أبهرت الخبراء في علاج الصلع وتساقط الشعر وإنبات الفراغات الموجودة في مقدمة الرأس بسرعة، وهي وصفة رائعة فعالة وصالحة للرجال والنساء والأطفال ستعيد تحفيز البصيلات في فروة الرأس، وتنشيط الدورة الدموية وتدفق الدم والأكسجين إلى البصيلة؛ مما يحفزها علي النمو وزيادة كثافة وطول الشعر، وأيضا تعمل علي فرد وتنعيم الشعر وإزالة التقصف والتكسر من الشعر.

علاج تساقط الشعر وإنبات فراغات فروة الرأس

تتكون وصفة علاج تساقط الشعر وتكثيف شعر مقدمة الرأس وإنبات الفراغات من المقادير البسيطة التالية:

كوب من زيت الزيتون البكر.

ثلاثة ملاعق كبيرة من القرنفل.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم تحضير مقدار القرنفل ثم يتم طحنه جيدا للحصول على بوردة، ثم يتم أخذ مقدار ملعقة كبيرة من مطحون القرنفل ويتم إضافته إلى كوب زيت الزيتون ثم يتم التقليب جيدا، بعد ذلك يوضع الخليط في برطمان زجاجي ثم يترك لمدة أسبوعين في مكان جاف ومظلم حتى يتخمر الخليط، بعد ذلك يتم تصفية الخليط حتى يتم الحصول على زيت صافي، وتُدهن فروة الرأس بزيت القرنفل مع عمل تدليك خفيف لفروة الرأس، ثم يترك الشعر ليجف تماما وفي اليوم التالي يتم غسل الشعر، ويتم استخدام الزيت مرتين أسبوعيا.

وصفة تكثيف الشعر وإنبات الفراغات

تتكون وصفة تكثيف الشعر وإنبات الفراغات ومنع تساقط الشعر من المقادير البسيطة التالية:

3 ملاعق كبيرة من مطحون القرنفل.

ملعقتين كبيرتين من زيت الخروع.

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون البكر.

كوب صغير بمقدار 8 ملاعق كبيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم تحضير وعاء ثم يُضاف إليه مقدار مطحون القرنفل، ثم يضاف إلى الوعاء مقدار كل من زيت الزيتون وزيت الخروع، ثم يضاف مقدار ماء الورد ويتم مزج المكونات جيدا ، يُطبق الخليط على فروة الرأس وعلى الأطراف، مع عمل مساج لفروة الرأس وهي على وضعية الركوع لتنشيط الدورة الدموية، ثم يترك الخليط على الشعر لمدة ربع ساعة وبعد ذلك يغسل الشعر بالشامبو والبلسم الخاص بك، يتم تكرار هذا الخليط مرتين في الأسبوع للحصول على أروع النتائج.

وللحصول على تنعيم مثالي وترطيب عميق لشعرك استخدمي زبدة الياغورت، فلها ذات فوائد عديدة للشعر وتُعد بمثابة كيراتين طبيعي يعمل بشكل فعال على فرد الشعر وزيادة نعومته ومنحه صحة و إنسيابية، كما يقوم بحمايته من التلف والتقصف والجفاف وذلك لإحتوائها على العديد من المواد المغذية والمرطبة بالإضافة إلى الفيتامينات والأحماض الأمينية، لذا فهي تساعد أيضا على زيادة طول وكثافة الشعر.