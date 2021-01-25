طريقة عمل طاجن البطاطس بالدجاج بنكهة بهارات لذيذة ومميزة

يعد طاجن البطاطس بالدجاج من الوجبات التي تقدم دائماً على السفرة المصرية، وخاصة في المناسبات العائلية وخاصة في هذا التوقيت نظراً لأسعار البطاطس المنخفضة، وتستخدم البطاطس في تحضير كثير من الأكلات وتحتوي على كثير من العناصر الغذائية مثل النشويات والبروتينات، كما أنها تدخل في تحضير كثير من الأطباق الجانبية، مثل أطباق السلطة وعمل وجبات خفية منها وسريعة، ومن أفضل الطرق التي اخترناها لتقديم البطاطس هي تحضيره مع الدجاج الذي لا يقل عنه في القيمة الغذائية، ويقدم الطبق بجانب الأرز والسلطات الخضراء، فمن خلال هذا المقال نقدم لكم شرح مكونات وطريقة عمل طاجن البطاطس بالدجاج بطريقة مميزة وشهية.

مكونات عمل طاجن البطاطس بالدجاج

يتكون طاجن البطاطس بالدجاج من مكونات تكسبه طعم مختلف عن تقديمه بالطريقة المعتادة وهي كما يلي:ـ

2 ثمرة بطاطس مقطعة إلى شرائح.

4 ثمرة طماطم مقطعة إلى مكعبات صغيرة.

2 جزرة مقطعة شرائح.

2 بصلة مقطعة إلى شرائح.

2 فص ثوم مهروس.

كوب ماء.

دجاجة واحدة.

2 ملعقة سمنة أو زيت نباتي.

ملعقة كبيرة كزبرة.

ملعقة صغيرة ملح.

ربع ملعقة صغيرة من الشطة.

ملعقة فلفل أسود.

ملعقة من بهارات الفراخ.

طريقة التحضير

خطوات تحضير طاجن البطاطس بالدجاج خطوات سهلة وهي كما يلي:ـ

نبدأ بتقطيع الدجاج إلى أجزاء صغيرة، ثم يتم غسله جيداً بالماء والملح والخل ويتبل ببهارات الفراخ. نضع وعاء كبير على النار ثم نضيف إليه السمنة أو الزيت النباتي، ونضع قطع الفراخ ونتركها حتى تحمر من الوجهين. نخرج قطع الفراخ ثم في نفس الوعاء نضيف شرائح البصل ونضيف إليها الفلفل الأسود والملح، ونتركها حتي تذبل مع التقليب ونضيف إليها الثوم، ثم نضيف شرائح الطماطم وشرائح البطاطس والجزر ونستمر في التقليب، ثم نضع الكزبرة الجافة والشطة. نستخدم طاجن متوسط الحجم نضع به نصف كمية الخليط، ثم توضع قطع الفراخ في المنتصف ثم توضع كمية الخليط المتبقية ثم يضاف إليه كوب الماء. يدخل الفرن على درجة حرارة 250 لمدة 45 دقيقة أو حتى تمام النضج. يقدم بجانب الأرز والسلطات بالهنا والشفا.

طريقة تحضير طبق سلطة البطاطس

يتم سلق 2 ثمرة بطاطس متوسطة الحجم سلقاً خفيفاً، ثم تقطع إلى مكعبات صغيرة ثم نضع في طبق عميق 2 فص ثوم مفروم ورشة من الملح وعصير ليمونة مع نصف ملعقة من الفلفل الأسود وملعقة كبيرة من المايونيز، تقلب المكونات جيداً مع قطع البطاطس وتقدم بجانب الوجبات الرئيسية.