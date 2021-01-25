اكتر من 75% من الاشخاص بيعانوا من الانفصال في حياتهم لاسباب كتير ، واكيد ان تجربة الانفصال بتكون مؤلمة جدا على اي شخص ، وفي حين ان في اسباب للانفصال بتكون موضوعية ومش بيبقى في حل غير ان الطرفين ينفصلوا عن بعض ، لكن في حاجات تانية ممكن الطرفين يتغلبوا عليها ويكملوا حياتهم مع بعض ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم 6 غلطات ممكن تدمر العلاقة الزوجية عشان تتجنبوها.

غلطات ممكن تدمر العلاقة الزوجية:

1- مش بتعيشوا اللحظة مع بعض:

قضاء وقت ممتع مع بعض مهم جدا للعلاقة ، والازواج اللي بيعملوا ده بيكونوا سعدا اكتر في حياتهم وراضيين عن علاقتهم اكتر ، لانهم بيشاركوا مع بعض الحاجات اللي بتقربهم من بعض اكتر ، ولكن لازن تفتكري كويس ان المهم هو ان الوقت يكون حلو مش مهم قد ايه ، وعدم التواصل ده واحد من اسباب الانفصال.

يعني مثلا لو قاعدين جنب بعض بتتفرجوا على فيلم ولكن في نفس الوقت كل واحد مشغول في حاجة منفصلة عن التاني ، بالشكل ده مش هتقضوا وقت ممتع مع بعض ، حاولوا تعملوا حاجات تخليكوا تتفاعلوا مع بعض ، زي ممارسة الرياضة او تتمشوا مع بعض.

2- التعود على شريك الحياة:

التعود ممكن يكون خطير جدا ، لما الشخص يتعود على حاجة كويسة بيعملها شريكه وبياخدها انها امر مفروغ منه او حق مكتسب ، يعني لو الست دايما بتحافظ على البيت نضيف ومترتب ، فالمفروض الزوج مياخدش ده انه جزء من الروتين وميستحقش التقدير والشكر اليومي ليها ، وعلى الرغم ان ده بيتعمل كل يوم ، الا انه ما زال مجهود يومي الزوجة بتبذله عشان زوجها.

وكتير من الدراسات كشفت ان ممكن كتير من الاشخاص ينفصلوا عن شريكهم لو بدأوا يحسوا بعدم التقدير ، والموضوع نفسه بينطبق على الصفات الشخصية اللي خلى كل طرف يعجب بالتاني بلاش التعود عليها ، استمروا في اظهار اعجابكم لبعض ، افتكروا انكم تقدروا بعض باستمرار ، وتحافظوا دايما على اظهار المودة والحب على اكمل وجه.

3- عدم احترام المساحة الشخصية:

ممكن يحصل ان العلاقة يتلغي فيها التعامل كشخصين منفصلين ، ويبقى صعب التفريق ما بينك وبين شريكك ، ويبدأ الخلط بين احتياجاتك واحتياجات شريكك ، وتقتحمي مساحتة الشخصية.

احترام المساحة الشخصية لكل طرف مهمة جدا ، ومتحاوليش تاخدي الموضوع بحساسية زيادة لو احتياجاته او ميوله او اهتماماته مش متناسبة مع احتياجاتك حتى لو قريبين من بعض جدا في حاجات تانية كتير ، لانكم ما زلتوا شخصين مختلفين ليهم احتياجات منفصلة.

4- مش بتهتمي بنفسك:

عدم الرضا عن الشريك يعتبر سبب من اسباب الانفصال ، حطي في اعتبارك دايما انك تفضلي الشخص اللي شريكك وقع في حبه.

على مر السنين اكيد بيكون في تغيير، ولكن ده مش معناه انك تبطلي تهتمي بنفسك بمجرد ما تلاقي شريكك او تتجوزوا ، استمري دايما انك تحافظي على جسمك بلعب الرياضة, كلي اكل صحي, طوري شخصيتك, اهتمي بشكلك ومظهرك, واي حاجة تانية ممكن تتعمل عشان تحافظي على العلاقة.

5- عدم احترام الذات:

يعتبر عدم احترام الذات تهديد كبير للعلاقة ، دايما الاشخاص اللي عندهم عدم احترام لنفسهم او معندهمش ثقة كافية بنفسهم دايما هيفكروا انهم مش كافيين لشريكهم وان الشريك مش بيحبهم فعلا او انهم اشخاص ميتحبوش او ان الشريك كتير عليكي ، عشان كده دايما بيبقى عندهم توقع ان العلاقة ممكن تنتهي بسرعة ، وبيهيئوا نفسهم لده وبالتالي مش بيبذلوا مجهود كفاية من الناحية العاطفية.

6- تجنب الخلاف:

ممكن تشوفي ان تجنب الخلاف هيمنع تدمير العلاقة ، ولكن الحقيقة ده مش صح ، لان لو انتي بتتجنبي اي خلاف ، ده معناه انك بتخفي مشاعرك الحقيقية ، وبتتجاهلي احتياجاتك ، وبتخزني احباطك.

وكن اكيد مش هتقدري تعيشي بالشكل ده طول حياتك ، في النهاية هتعاني من احباط شديد من كتر التراكمات وهتنهي العلاقة ، الخلافات على عكس المتوقع هي بتخليكي تطلعي اللي جواكي وبتزود التواصل بين الشريكين لان الصراحة بتخلي كل طرف يصلح من نفسه او ميكررش الاخطاء ، وبالتالي لازم تتكلمي مع شريكك دايما في اي حاجة مضيقاكي ، وفي الحالة دي تقدروا تحلوا مشاكلكم مع بعض قبل فوات الاوان.

نصايح لسنة اولى جواز والتأقلم مع الحياة الجديدة