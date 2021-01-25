أبوظبي تعتمد 3 أنواع جديدة من الفحص للكشف عن كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في تقريرها اليوم عن تطورات تقدم إعطاء لقاح كوفيد-19 في الدولة، أعلنت عن تقديم 60 ألفاً و991 جرعة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع مجموع الجرعات التي قدمت منذ بدء حملة التطعيم إلى مليونين و487 ألفاً و784 جرعة، وارتفع معدل توزيع اللقاح 25.15 جرعة لكل 100 شخص.

اكتشاف 3579 حالة كورونا جديدة

وأعلنت الوزارة إجراء 179 ألفاً و117 فحصاً جديداً أمس، لفئات مختلفة من المجتمع، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا، والمخالطين لهم، وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحوص في الكشف عن 3579 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 277 ألفاً و955 حالة، كما أعلنت الوزارة وفاة تسعة أشخاص نتيجة تداعيات فيروس كورونا، وبهذا بلغ عدد الوفيات في الدولة 792 حالة.

صحة أبوظبي تعتمد 3 أنواع جديدة الفحوص للكشف عن كورونا

من جهتها، أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي، اعتماد ثلاثة أنواع فحص جديدة يمكن استخدامها لتشخيص حالات الإصابة بـ كوفيد-19 في أقسام الطوارئ أو مراكز الرعاية العاجلة التابعة للمنشآت الصحية في الإمارة، ليبلغ بذلك عدد أنواع الاختبارات المعتمدة في الإمارة للكشف عن فيروس كورونا خمسة فحوص، مشيرة إلى أن الفحوص الجديدة تعتمد على سرعة الحصول على النتائج، وتوفر الوقت على الأطباء وتساعدهم على اتخاذ قرارات مناسبة.

أنواع الفحوص المعتمدة للكشف عن فيروس كورونا

الفحوص الجديدة تتضمن فحص مولدات المضاد السريعة، وفحص RT-LAMP، وفحص اللعاب الذي يمكن استخدامه في المنشآت الصحية للأطفال في حال تعذر إجراء مسحة الأنف، إضافة إلى فحص البوليميراز المتسلسل (PCR)، وفحص الليزر DPI.