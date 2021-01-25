سائل طبيعي رهيب لتطويل الشعر بغزارة دون توقف وإخفاء الشيب نهائياً وإلى الأبد

وصفة اليوم غير متداولة مجربة وفعالة جدا في تطويل الشعر وزيادة كثافته وتنعيمه، وهي عبارة عن وصفة باكستانية مذهلة لن يتوقف شعرك عن النمو بغزارة بعد استعمالها مرتين في الأسبوع، كما أنها تعالج الشيب المبكر وتعمل علي تغذية فروة الرأس وتقوية بصيلات الشعر، وكذلك تعالج التهابات فروة الرأس وتخلص فروة الرأس من القشرة، ولها تأثير فعال في منع تساقط الشعر وتعيد ترميم الشعر التالف والمتقصف، كما تعطي للشعر لمعان وحيوية وكل ذلك بمكونات موجودة داخل كل منزل .

السائل المذهل لتطويل وتكثيف الشعر

يتكون ذلك السائل الرهيب بحق في تأثيره من المكونات الطبيعية التالية:

ملعقة كبيرة من الشاي الأسود.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام الناعم.

كوب من الماء المغلي.

2 كوب كبير من الماء الدافئ.

كوب صغير من الخل الأبيض.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم تحضير مقدار الماء المغلي في وعاء ثم يتم إضافة مقدار الشاي الأسود إلى الماء المغلي، ثم يتم التقليب ويترك بعدها لمدة دقيقتين، في نفس الوقت نقوم بتحضير الماء الدافئ ووضعه في وعاء كبير منفصل، ويتم إضافة مقدار الملح إلى الوعاء ويتم التقليب حتي يذوب الملح في الماء، بعد ذلك يتم تصفية خليط الشاي جيدا من بقايا الشاي ثم يتم إضافته إلى الوعاء الكبير، ويضاف مقدار الخل الأبيض بعد ذلك ثم يتم تقليب جميع جيدا ثم يوضع الخليط في بخاخ زجاجي للاستعمال.

قبل استعمال السائل بيوم أو يومين يتم تجهيز الشعر عن طريق غسله وتنظيفه بشامبو مخفف أو شامبو طبي، حيث يستعمل الخليط علي شعر نظيف مغسول خالي من أي زيوت ويطبق السائل على الشعر بالكامل من الجذور وحتي الأطراف، ثم يتم عمل تدليك لفروة الرأس جيدا لمدة خمس دقائق على الأقل؛ لتنشيط الدورة الدموية وتحفيز تدفق الدم في فروة الرأس، ويفضل أن تكون الرأس على وضعية الركوع أثناء التدليك.

بعد ذلك يترك الشعر حتى يجف تماما دون أي تدخل وبدون استخدام منشفة أو مجفف الشعر، ويمكنك تركه حتى الغسلة التالية للشعر من غير غسيل أو يمكنك شطفه بالماء فقط ، بعد ذلك قومي بترطيب شعرك بواسطة زيت جوز الهند أو زيت اللوز الحلو، وللحصول على نتيجة مذهلة في تطويل الشعر وتكثيفه وعلاج الشيب المبكر يتم استعمال هذه الوصفة مرتين في الأسبوع، ونعيد التذكير بأنه يجب غسل الشعر بشامبو طبي دون كيماويات، أو تركه بدون غسيل والاكتفاء بترطيبه فقط بعد أن يجف.

أفضل سبراي لتكثيف الشعر

يمكنك أيضا تحضير مقادير متساوية من أعشاب الريحان أو الروزماري المجففة، وبذور الحلبة وماء الورد وجل الصبار، بالاضافة إلى 1 ملعقة من زيت جوز الهند وقليل من زيت اللافندر العطري، وخلط المكونات سويا ونقعها في ماء ساخن لمدة 3 ساعات، ثم يتم استعمال السائل الناتج كاسبراي لتكثيف الشعر، وذلك بعد تصفية الخليط ووضعه في زجاجة بخاخ.

الزبدة بأنواعها مفيدة للغاية إذا كنت تريدين تكثيف سريع لشعرك مع ترطيب عميق وإنسيابية مميزة، يمكنك استعمال زبدة الشيا مع زيت الثوم أو زيت جوز الهند لزيادة كثافة الشعر الخفيف وزيادة سمك الشعر بشكل عام، كما يمكنك استعمال الزبدة العادية مع الحليب والعسل لترطيب الشعر الجاف، وهي نفس فائدة زبدة الكاكاو للشعر بعد تذويبها على نار هادئة.

تكثيف الشعر الخفيف وإنبات فراغات فروة الرأس

يجب أن تقومي بشكل يومي بتحفيز شعرك على النمو بشكل أسرع، وذلك عن طريق تدليك فروة الرأس يومياً لمدة عشر دقائق قبل النوم، ويمكنك استخدام نوع زيت واحد أو خليط من الزيوت أو يمكنك عمل مساج لفروة الرأس بدون استعمال زيوت، ومع الاهتمام بتناول كميات مناسبة من السوائل والخضروات الطازجة وفيتامين A، فسوف يتغير مظهر شعرك تماما وسيصبح أكثر قوة وكثافة.