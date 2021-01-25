طريقة صبغ الشعر بالحناء باللون الأشقر بخطوات سهلة وبسيطة

تعتبر الحناء الطبيعية هي البديل القوي والطبيعي الذي يستخدم لصبغ وتغيير لون الشعر قديماً ولكن أصبحت الحناء تعود مرة أخري بل وأصبحت متوفرة بأنواع كثيرة بعد أن كانت محدودة وتقليدية ويُرجع السبب إلي أنها لا تسبب أيّ أضرار للشعر بل من المعروف قديماً أنها كانت تستخدم لعلاج مشكلات الشعر مثل التلف وعلاج إلتهابات فروة الرأس وعلاج قشرة الرأس وتساعد على مد الشعر بالفيتامينات التي يحتاجها لتقوية الشعر ويعتبر استخدام الحناء يتغير لونها من شعر لآخر حيث تتنوع درجات الصبغة حسب لون الشعر الطبيعى ودرجة اللون سواء غامق أو فاتح ونعرض لكم من خلال هذا المقال كيفية تحضير صبغة الحناء الطبيعية للحصول على شعر أشقر. طريقة صبغ الشعر باللون الاشقر بالحناء بخطوات سهلة طريقة صبغ الشعر باللون الاشقر بالحناء بخطوات سهلة المكونات: كوب واحد من الحناء ويمكنك إضافة المزيد حسب طول وكثافة الشعر، يجب أن تحضيرها من العطار لضمان جودتها.

نصف كوب من الكركم الطبي ويتم تحضيره من الصيدلية لضمان جودتة.

كوب من الماء أو أكثر حسب حاجه الشعر. طريقة التحضير نقوم بإحضار طبق كبير نضع فيه المكونات الجافة أولاً مثل الكركم والحناء ونقلبهم جيدا. ثم نقوم بإضافة الماء ونقلبهم بإستخدام اليدين ولكن يجب إرتداء القفازات حتى لا يتأثر لون اليد بالصبغة. ونستمر بالتقليب جيداً حتى تصبح ذو قوام متماسك ومتجانس وإذا كان القوام ثقيل يمكنك إضافة القليل من الماء والتقليب مرة أخري نترك الخليط جانباً لمدة ثلاث ساعات. وبعد الإنتهاء نبدأ بتطبيق الحناء على الشعر بحرص على جميع الأطراف. ثم نضع كيس بلاستيك على الشعر لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات. ثم نغسل الشعر جيداً بالبلسم وبعد ذلك نلاحظ بعد ذلك تغيير لون الشعر ليصبح أشقر رائع الجمال. طريقة التحضير

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