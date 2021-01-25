اصنعي بنفسك كريم طبيعي لفرد الشعر المجعد والحصول على شعر ناعم وطويل

يختلف طبيعة الشعر من شخص لآخر ويُرجع ذلك إلي نسبة البروتين الطبيعي للشعر ويفقد الشعر البروتين الطبيعي بسبب كثرة استخدام المنتجات الرديئة مثل الشامبوهات والزيوت مجهولة المصدر، وتريد الفتيات أن تحصل على شعر ناعم ومفرود عن طريق صالونات التجميل لإجراء وسائل التجميل مثل البروتين والكيراتين ولكن تحتاج هذه الطرق إلي ميزانية ضخمة لذلك قد لا تبدو مناسبة للكثير بالإضافة إلي أنها ليست صحية للشعر لذلك بعد بحث طويل في هذا الموضوع تم التوصل إلي الكريم الطبيعي الذي يساعد على فرد الشعر مهما كان الشعر مجعد ولكن من شروط الأستخدام هو الإستمرارية فقط ننقله لكم من خلال هذا المقال.

كريم طبيعي لفرد الشعر والتمتع بشعر ناعم

انتشرت مؤخراً ما يُعرف كريمات التجميل للشعر التي تساعد على معالجة مشاكل الشعر المجعد الذي يحتاج إلي عناية مكثفة لفرد الشعر بعيداً عن وسائل الفرد الكيميائية مثل الكيراتين والبروتين التي تؤثر سلبياً فيما بعد على الشعر والصحة الجسدية وتحتاج تلك الوسائل إلي المال والوقت لذلك لا ننصح بهذه الوسائل خاصة في ظل إنتشار العدوي فيروس كورونا.

المكونات:

نصف كوب من النشا.

ثلاث ملاعق من زيت الزيتون.

ثلاث ملاعق من العسل الأبيض الطبيعي.

نقوم بتجهيز طبق نظيف ثم نضع فيه كلاً من الزيت والعسل والنشا ونقلبهم جيداً حتى نحصل على قوام ناعم مثل كريمات الشعر. وإذا كان الكريم ذو ملمس ثقيل يمكنك تخفيفه بإضافة ملعقة من زيت الزيتون ونتركه. يجب ترطيب الشعر بالماء أولاً قبل وضع الكريم على الشعر. ثم نضع الكريم على الشعر مع الحرص على التوزيع الجيد للكريم ونتركه لمدة ساعة. ثم نغسل الشعر جيداً وتنظيفه من الكريم بإستخدام الشامبو أو البلسم الخاص بك. يجب تكرار هذه الوصفة من مرتين إلي ثلاث مرات أسبوعياً للحصول على أقوي النتائج في فترة قصيرة.

طريقة التحضير