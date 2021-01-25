اختبار الإصبع الشهير لقياس جمالك علامات الجمال المشهورة لكلاً من الرجل والمرأة

الجميع يمتلك طابع جمالي خالص به فليس هناك مقاييس معينة للجمال ولكن هناك علامات الجمال المشهورة عند توفرها في الشخص يصبح أكثر جمالاً ،وقد جمعنا لكم في هذا المقال تلك العلامات في الرجال أو النساء بالإضافة إلى اختبار يحدد درجة الجمال.

العينان الواسعتان:

علامات الجمال المشهورة معايير الجمال عند المرأة:

تعطي العين الواسعة مع الرموش الطويلة جمالاً خاصاً للمرأة فهذا يبرز سحر العينين خاصة إذا كانت العين باللون الأزرق أو الأخضر أو العسلي الزاهي فذا يجعل المرأة جميلة للغاية.

أحياناً يفضل الرجال أصحاب العيون الخضراء الارتباط بنساء يمتلكن عيون خضراء مثلهم أو قد يميلون إلى أي لون آخر .

طول الساقين:

تتميز المرأة ذات الساقين الطولتين بمظهر جذاب وأنيث حيث يبدوا جسمها ممشوق بشكل أكثر مقارنة بالسيدات قصيرات القامة، على الرغم من ذلك يفضل الرجال الارتباط بالفتيات الأقصر قامة أو متوسطات القامة فهذا يجعلها تبدوا أكثر أنوثة ورقة

الجمال الطبيعي:

يحب الرجال النساء اللاتي يضعن مساحيق تجميل خفيفة للغاية تبز جمالهن الطبيعي فقط ليبدوا وجهها أكثر رقة وهدوء دون الحاجة إلى المكياج الصارخ ومساحيق التبيض المبالغ فيها لذلك عليك سيدتي الاكتفاء بلمسات خفيفة لإبراز جمالك فقط.

نعومة الصوت:

ينجذب الرجال للنساء صاحبات الصوت الناعم الهادئ المنخفض وليس لصاحبات الصوت المرتفع أز الصوت الأجش فالصوت الناعم يوحي بالرقة والأنوثة أكثر.

لون الشعر:

يعطي لون الشعر مظهر مختلف للمرأة وكسبها التجديد في إطلالتها فيمكنك تجربة صبغ شعرك باللون الأصفر أو البني بجميع درجاته أو يمكنك صبغه بالأحمر الناري.

اختاري اللون المناسب لبشرتك واحرصي على اختيار نوع جيد حتى لا يسبب تلف شعرك ولا تكثري من تلوين شعرك طوال الوقت فهذا يجهد الشعر ويضعف لونه الأصلي.

الشعر المجعد:

علامات الجمال المشهورة للرجل:

يجعل الشعر المجعد والحواجب الثقيلة من الرجل أكثر جاذبية ووسامة في عيون أغلب السيدات فالعديد من السيدات يفضلن الرجل ذو الشعر الأسود الكثيف المجعد.

من الرائع أيضاً أن يمتلك الرجل لحية كثيفة سوداء اللون فهي تبرز ملامح الرجل وتضيف وسامة كبيرة للوجه كما يمكنه إطلاق شاربه أيضاً قليلاً.

الأوردة البارزة:

يتمثل الأوردة البارزة علامة جاذبية كبيرة عند الرجال فالأوردة البارزة تدل على العمل الشاق والقدرة على التحمل وبروز تلك الأوردة تعطي للرجل انطباعا بالقوة وشكل يوحي أكثر رجولة يجذب انتباه السيدات

عظام الوجه البارزة:

بعض الرجال يمتلكون عظام فك بارزة تجعل من الوجه أكثر وسامة وجاذبية وتحبها السيدات كثيراً في الرجال فهذا يعطي مظهر أكثر قوة ويبرز ملامح الوجه أكثر ويعطي الشعور بأن هذا الرجل لديه ثقة عالية بنفسه.

اختبار الأصبع لقياس مستوى الجمال:

انتشرت طريقة تقليدية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر يمكن للسيدات عن طريقها قياس مستوى جمالهن وتناسق ملامحهن وقد سارعت العديد من السيدات بتجربتها ودعوة صديقاتهن لتجربتها.

تم إطلاق هذا الاختبار لأول مرة من قبل الفتيات الصينيات واعتمدن في هذا الاختبار على اختبار يتم القيام به في مراكز التجميل والعمليات التجميلية الجراحية.

يتم القيام بهذا الاختبار عن طريق وضع أصبع السبابة بشكل عمودي على الأنف والذقن وفي حالة شعرت بأن شفتيك يلامسان أصبعك فهذا يعني أن ملامحك جميلة ومتناسقة أما إذا لم تلامس أصابعك فهذا يعني عدم التناسق.