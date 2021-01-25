مشروبات للتخلص من السليوليت بطريقة طبيعية وآمنة بعيداً عن العمليات الجراحية

تعاني العديد من السيدات والفتيات أيضاً من مشكلة ترهل الجلد أو علامات السليوليت التي تظهر واضحة على منطقة الفخذين والأرداف مع وجود ثنايات وحفر تعطي للساقين مظهر غير جميل لذلك يبحثن عن مشروبات طبيعية للتخلص من السليوليت والحفر والتجاعيد التي لا تشكل أي ضرر عليهن ،لذلك جمعنا لكم في هذا المقال أفضل الخلطات الطبيعية والزيوت لعلاج تلك المشكلة فتابعونا.

مشروب الهندباء:

مشروبات للتخلص من السليوليت مشروبات دافئة لشد الجسم:

يعمل مشروب الهندباء كمادة مدرة للبول مما يعني أنه يعمل على سحب السوائل الزائدة من الجسم وطردها مما يساعد على شد الجسم والتخلص من الثنيات، بالإضافة إلى ذلك فهو مشروب منشط للدورة الدموية ويساعد على طرد السموم من الجسم.

لتحضير المشروب قومي بغلي كوب من الماء ثم أضيفي إليه ملعقة من أعشاب الهندباء البرية وقلبي، يمكنك تحلية المشروب بالقليل من العسل الأبيض فهو أفضل من السكر.

يجب أن تترك أعشاب الهندباء لمدة ربع ساعة حتى تحصلي على مستخلص بكامل فوائد العشبة ،كما يجب شرب هذا المشروب مرتين في اليوم أو ثلاثة للحصول على أفضل النتائج.

عشبة ذنب الخيل:

يساعد مستخلص هذا المشروب أيضاً على زيادة الدورة الدموية في الجسم والتخلص من الفضلات والسموم في الدم بشكل أسرع كما يعمل على شد البشرة ويمنع تراكم الدهون في الجسم.

قومي بغلي كوب من الماء ثم أضيفي إليه ملعقتان من عشبة ذنب الحصان ثم غطي الوعاء واتركي الماء يتشرب ما في العشبة لمدة عشر دقائق.

صفي المشروب واشربيه وهو دافئ ولا تنسي تكرار تلك الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع كحد أدنى للحصول على أفضل النتائج.

الشاي الأخضر:

يعد الشاي الأخضر من أشهر الأعشاب المعروفة بقدرتها على التخسيس والتخلص من الدهون الزائدة بشكل طبيعي كما يعمل على شد الجلد وإخفاء العيوب مع المداومة.

قومي بغلي الماء وإضافة الشاي الاخضر إليه واتركيه منقوع لخمس دقائق، كما يمكنك تحليته بملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

تناولي كوبان من الشاي الأخضر في اليوم للحصول على أفضل النتائج وأسرع نتائج.

مشروبات سحرية للتخلص من السيليوليت:

تحتاجين إلى

حفنة من أوراق السبانخ.

نصف موزة متوسطة الحجم.

ثمرة من البرتقال.

حلقات من الأناناس.

رشه من القرفة المطحونة.

اخلطي جميع تلك المكونات في الخلاط الكهربائي للحصول على مشروب صحي يساعدك على حرق الدهون وإرجاع الجلد للوضع الطبيعي ويزيد من مرونته.