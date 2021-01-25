لمتبعي الريجيم .. إليكم طريقة عمل خبز بالردة

نقدم لكم طريقة عمل خبز الردة في المنزل والذي يعتبر الخبز المناسب لمن يعانون من السمنة ويريدون أغذية تعمل على التخلص من الوزن الزائد فهو يحتوي على قدر أقل من الكربوهيدرات بالتالي يسهل من فقدان الوزن، وفي برنامجها أوضحت الشيف سنان بطرس الطريقة الصحيحة لتحضير الخبز بالمكونات والخطوات تعرف عليها من خلال هذا المقال.طريقة عمل خبز الردة للرجيم
يمكنكم تحضير خبز الردة وتناوله ليعمل على إنقاص الوزن بشكل سريع عند تناوله بمعدل مناسب في الصباح يومياً.أولاً المكونات:
في البداية يجب تجهيز المكونات التالية لتقوم بإعداد خبز الردة وهي كما يلي:
- نصف كيلو من الدقيق الأبيض.
- نصف كيلو من الردة.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
- نصف ملعقة من الملح الناعم.
بعد ذلك يجب استخدام المكونات السابقة في تحضير خبز الردة من خلال إتباع الخطوات التالية بشكل صحيح للحصول على خبز الردة الذي يدخل في الرجيم، وهذه الخطوات كما يلي:
- نخلط المكونات الجافة مع بعضها البعض بما في ذلك الخميرة والردة والدقيق والسكر والملح.
- نبدأ في إضافة الماء بشكل تدريجي على المكونات السابقة ونقلب لنحصل على عجينة من هذه المكونات.
- يجب عجن الخليط السابق حتى الحصول على عجينة لا تلتصق باليد ونتركها لتتخمر لمدة ساعة.
- لتشكيل الخبز نستخدم الارادة لفرد قطع العجينة وبعد ذلك نشكلها بالشكل الذي نريده وغالباً يكون في شكل دائري.
- نترك القطع من الخبز جانباً لفترة حتى تتخمر وتصبح جاهزة ليتم إدخالها داخل الفرن.
- نقوم بتحمية الفرن على درجة حرارة مرتفعة قبل إدخال الخبز بداخله.
- ننثر الردة في أرضية الصينية ونرص قطع الخبز بجوار بعضها البعض ثم ندخل الصينية إلى الفرن.
- بعد أن ينضج الخبز نخرجه من الفرن.
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