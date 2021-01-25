لمتبعي الريجيم .. إليكم طريقة عمل خبز بالردة

نقدم لكم طريقة عمل خبز الردة في المنزل والذي يعتبر الخبز المناسب لمن يعانون من السمنة ويريدون أغذية تعمل على التخلص من الوزن الزائد فهو يحتوي على قدر أقل من الكربوهيدرات بالتالي يسهل من فقدان الوزن، وفي برنامجها أوضحت الشيف سنان بطرس الطريقة الصحيحة لتحضير الخبز بالمكونات والخطوات تعرف عليها من خلال هذا المقال.

طريقة عمل خبز الردة للرجيم

يمكنكم تحضير خبز الردة وتناوله ليعمل على إنقاص الوزن بشكل سريع عند تناوله بمعدل مناسب في الصباح يومياً.

أولاً المكونات:

في البداية يجب تجهيز المكونات التالية لتقوم بإعداد خبز الردة وهي كما يلي:

نصف كيلو من الدقيق الأبيض.

نصف كيلو من الردة.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

نصف ملعقة من الملح الناعم.

ثانيا طريقة عمل خبز بالردة

بعد ذلك يجب استخدام المكونات السابقة في تحضير خبز الردة من خلال إتباع الخطوات التالية بشكل صحيح للحصول على خبز الردة الذي يدخل في الرجيم، وهذه الخطوات كما يلي: