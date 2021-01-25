كريمة الثوم الطبق الجانبي الأشهى على الإطلاق بطرق مختلفة ونكهات متنوعة

تعد كريمة الثوم أو الثومية من أكثر الأطباق الجانبية المحببة بين الناس والتي يكثر طلبها خاصة مع شاورما الفراخ والكريبات وجميع أنواع الساندوتشات فهي تعطي نكهة فريدة ورائعة للطعام وتجعله لا يقاوم، تابعينا في هذا المقال سنطلعك على طريقة سهلة وبسيطة لتحضير ذلك الصوص المميز لتبهري عائلتك وضيوفك ببراعتك في المطبخ. كريمة الثوم طريقة تحضير الثومية من البطاطس: كريمة الثوم طريقة تحضير الثومية من البطاطس: تحتاجين إلى: ثمرة واحدة متوسطة الحجم من البطاطس متوسطة الحجم.

ست فصوص من الثوم كبير الحجم.

كوب من الكريمة السائلة.

ربع كوب من زيت الذرة.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض الناعم. خطوات تحضير الثومية: قومي بغسل البطاطس وتنظيفها جيداً. اسلقي البطاطس في وعاء كبير به ماء مغلي حتى تنضج. قشري البطاطس وقطعيها إلى مكعبات صغيرة. قشري الثوم ثم افرميه في المفرمة حتى يصبح ناعم. أحضري طبق مناسب الحجم ثم ضعي به البطاطس. اهرسي البطاطس جيداً ثم أضيفي الكريمة وقلبي. يضاف الثوم المقروم والملح وعصير الليمون وقلبي. ضعي جميع تلك المكونات في الخلاط الكهربائي واضربيها جيداً على سرعة متوسطة. أضيفي الزيت بشكل تدريجي مع الاستمرار في عملية الخلط. استمري في إضافة الزيت إلى أن تحصلي على القوام المناسب لك. يمكنك إضافة المزيد من الملح إذا شعرت أنك بحاجة لذلك. اسكبي الثومية في طبق التقديم ثم قدميها على الغداء. طريقة عمل كريمة الثوم بالنشا: طريقة عمل كريمة الثوم بالنشا: تحتاجين إلى: خطوات تحضير كريمة الثوم: قومي بإذابة النشا في الماء في وعاء مناسب الحجم على نار متوسطة. قلبي باستمرار حتى يختفي النشا ويبدأ القوام في التماسك. ارفعي الخليط من على النار واتركيه جانباً ليبرد ويتماسك وحده. ضعي خليط النشا في الخلاط وأضيفي إليه الثوم المفروم. تبلي المكونات بالملح كما يجلو لك ثم أضيفي القليل من الزيت. اخطي المكونات على سرعة متوسطة ثم أضيفي المزيد من الزيت بشكل تدريجي. استمري في الغضافة إلى أن تحصلي على القوام المناسب. اسكبي الثومية في طبق التقديم وقدميها مع شاورما الدجاج أو قطع الدجاج المشوية.

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