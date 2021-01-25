مخبوزات الشابورة المعجنات الألذ والأشهر حضريها بنفسك مثل أفضل الأفران

تعد مخبوزات الشابورة من ألذ أنواع المخبوزات وأشهرها تحضيراً وطلباً في المخباز والأفران حيث يحب الجميع تناولها في الصباح مع كوب من الشاى الأحمر أو الحليب الدافئ كما يكنك تناولها كوجبة خفيفة قبل الغذاء ،طريقة تحضير تلك المخبوزات سهلة للغاية وبسيطة ولا تكلفك أى وقت أو جهد فتابعينا لتعرفي الطريقة بالتفصيل. مخبوزات الشابورة المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: خطوات تحضير مخبوزات الشابورة: ضعي السكر والبيض والفانيليا في وعاء كبير. اخلطي المكونات معاً باستخدام المضرب الكهربائي. استمري في الخلط لمدة ربع ساعة حتى يذوب السكر ويتكون لديك قوام كريمي شفاف. انخلي الدقيق في وعاء منفصل للتخلص من الشوائب والتكتلات. أضيفي اللبن البودر والبيكينج بودر واليانسون والملح وقلبي. أضيفي خليط الدقيق إلى خليط البيض في العجان بالتدريج. اخلطي المكونات باستمرار ثم أضيفي الزيت. استمري في الخلط إلى أن تتكون لديك عجينة طرية ملساء ناعمة. قومي بتقسيم العجينة إلى قطع متوسطة في الحجم ومتساوية. اصنعي كل قطعة على شكل اسطواني ثم اوصلي أطرافها حتى تشكلي دائرة مفرغة. ادهني كل القطع بالزيت باستخدام فرشاة الطهي ثم أضيفي رشة من السمسم وحبة البركة. قومي بتغطية مخبوزات الشابورة واتركيها حتى ترتاح لنصف ساعة. أشعلي نار الفرن على درجة حرارة مائة وستين درجة مئوية حتى يكون ساخن أثناء الخبز. أدخلي الصينية على الشبكة المتوسطة واتركي المعجنات تنضج في الفرن وتتحمر من الأعلى. أخرجي الشابورة من الفرن واتركيها تبرد ثم قدميها. طريقة اخرى لعمل الشابورة ست بيضات كبيرات في الحجم.

كوب من الدقيق الأبيض.

كوب من الزيت النباتي

ست ملاعق من اللبن البودرة.

ست ملاعق كبيرة من السكر البودر.

ملعقة صغيرة من البيكينج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانليا السائلة.

ملعقتان صغيرتان من صودا الخبز.

ملعقة كبيرة من اليانسون. مخبوزات الشابورة المقادير اللازمة لتحضير الوصفة:خطوات تحضير مخبوزات الشابورة:طريقة اخرى لعمل الشابورة الطريقة: قومي بخلط جميع المكونات معاً وضعيها في صينية مغلفة بورق زبدة.

أدخلي الخليط الفرن على درجة حرترة مائتان درجة مئوية لمدة نصف ساعة.

اتركي الشابورة تنضج ثم قطعيها وقدميها.

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