طريقة عمل كيكة القهوة السريعة والهشة في الخلاط بمكونات اقتصادية وسهلة التحضير

طريقة عمل كيكة القهوة الهشة في الخلاط، العديد من الأشخاص يفضلون تناول قطعة من الكيك في الصباح مع كوب الشاي أو القهوة، فيمكن تحضير الكيك بكل سهولة في المنزل مثل الجاهزة تماماً، تفننت ربه المنزل في تحضيرها بكل سهولة وأصبحت تحضرها بجميع النكهات والحشوات، فيمكن تحضير الكيك بالشيكولاته، وكيك بالحليب، وكيك البرتقال وجميعهم يعطيان مذاق لذيذ وشهي، فيمكن تحضير الكيك في المناسبات بكثرة وأعياد الميلاد لما له من طعم مميز وهش ويفضله العديد من الأطفال والكبار، وخاصة أنه لا يحتاج لبذل مجهود، تابعونا من خلال المقال للتعرف على طريقة عمل كيكة القهوة السريعة والهشة.طريقة عمل كيكة القهوة السريعة والهشة
تعد كيكة القهوة من ألذ أنواع الكيك، طعمها مميز ولذيذ للغاية، تحضر بطرق سهلة ومكونات بسيطة ولا تحتاج لمجهود كبير، فيمكن تحضيرها وإضافة بعض النكهات إليها لتعطي طعم مميز، لذلك نقدم لعشاق القهوة وصفة مبتكرة ومميزة وشهية لعمل كيكة القهوة اللذيذة، جربيها وإستكتعي بأحلى طعم كيكة قهوة مع كوب من الشاي أو القهوة.مكونات الكيك:
- 2 كوب من الدقيق.
- 5 بيضات.
- ملعقة كبيرة بيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- كوب إلا ربع زيت نباتي.
- نصف كوب من حبات الشيكولاته.
- كوب حليب سائل.
- نصف كوب كريمة مخفوقة.
- كوب سكر.
- ملعقة كبيرة من القهوة.
- 2 ملعقة كبيرة كاكاو بودر.
- يتم نخل جميع المكونات الجافة أولاً، ثم يحضر الخلاط ويضرب فيه البيض والسكر والزيت حتى يصبح مزيجاً هشاً.
- يضاف البيكنج بودر والدقيق تدريجياً للمزيج ويتم خلطهم جيداً حتى يصبح مزيجاً متجانساً.
- يقسم خليط الكيك إلى نصفين، قسم يضاف إليه الكاكاو البودر والقهوة ويتم خلطهم جيداً، والقسم الأبيض يبقى كما هو.
- يحضر قالب كيك ويدهن بالسمن ويرش بالقليل من الدقيق، ثم يوضع فيه القسم الأبيض ويدخل الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى ينضج.
- والقسم الثاني يوضع في قالب كيك مدهون بالسمن أيضاً ويرش بالدقيق ويدخل الفرن حتى ينضج.
- يقلب قالبين الكيك على منخل سلك، ثم يوضع الكيك فوق بعض بالتساوي ثم تزين الكيك بالكريمة المخفوقة وحبات الشيكولاته، بانتظام ثم تقطع وتقدم مع كوب القهوة، واستمتعي باحلى طعم كيك القهوة اللذيذة.
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