أسرع خلطات قنبلة في تبييض وتفتيح وشد البشرة في 3 أيام نتيجة سريعة وفعالة 

أسرع خلطات قنبلة في تبييض وتفتيح وشد البشرة تفتيح البشرة في اسبوع واحد أمر هام جدا، يمكننا أن نقوم باستخدام بعض الوصفات الطبيعية، والخلطات المتعددة، في تفتيح البشرة والتي لا تأخذ سوى أسبوع واحد أثناء تطبيقها على البشرة لذا سوف نتعرف اليوم على الوصفات التي تعمل على شد البشرة وتبدأ في التفتيح، لذا عليك عزيزتي أن تقومي باتباع الوصفة على الاقل لمدة اسبوع لكي تحصلي على النتائج المرغوب فيها .

الفواكة الطبيعية هي أكثر الأشياء التي يمكن أن نقوم باستخدامها بشكل إيجابي للحفاظ على البشرة كما أن خلطات الفواكه الطبيعية هي عنصر أساسي يجب أن نقوم بتناوله واستخدامه لكافة أجزاء الجسم إذا كانت لعمل خلطات لتطويل الشعر وتكثيفه، أو إذا كانت لتفتيح البشرة الداكنة والهالات السوداء والاماكن الحساسة الموجودة في الجسم فهي تعطي نضاره هائلة ورائع لما لديه من فيتامينات، وبروتينات.

وصفة الفواكه المتعددة تعمل على نضارة البشرة.

تخلصنا وايضا من إنزيمات الغير مفيدة للبشرة، وتقضي عليها.

تعمل بشكل مستمر على تواجد صبغة الميلانين التي ترجع لون الشعر الطبيعي ولون البشرة الهائل.

ثم أنها تقضي ايضا على التصبغات الموجودة في البشرة والهالات السوداء والندبات.

استخدامنا لبعض الوصفات الطبيعية من الفاكهة سوف يخلصنا من مشاكل التي تعاني منها اغلب النساء من عدم صفاء البشرة.

تحتوي الفواكه الطبيعية على النضارة التي تحتاجها البشرة.

كما أنها تخفف وتقضي على شكل التصبغات الموجودة بالبشرة .

كما تقضي ايضا على الهالات السوداء الناتجة عن أشعة الشمس الفوق بنفسجية.

ملعقة من الأفوكادو

2 ملعقة من الطمى.

ملعقة من الخيار المفروم.

خطوات التحضير