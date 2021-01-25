الكرواسون الفرنسي هش وخفيف بالعجينة القطنية الذهبية بالخطوات

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الكرواسون الفرنسي هش وخفيف المعروف عن الكرواسون من الاكلات الرائعهوالشهية جدا يمكن أن نقوم بتناول، في أي وقت وفي أي مكان فهو واجبة رائع يفضلوا الصغار والكبار بما تتميز بالطعم الشهي، كما يمكن عمل الكراوسون في المنزل بطريقة سهل التحضير يمكن أن يكون باتباع بعض الخطوات لكي نقدم ونحضر الكرواسون الفرنسي من داخل المنزل بالخطوات تابعي معنا.طريقة الكرواسون الفرنسي
هذه الطريقة من الكرواسون الفرنسي لا تجعلك تقومين بالشراء من خارج المنزل مرة ثانية، لأنها طريقة مميزة، وسهلة وبسيطة.
المكوّنات
- كوب من الدقيق.
- ثم كوب من الزبدة.
- ملعقة من الملح.
- ملعقة من الخميرة.
- ملعقة كبيرة من السكر المطحون.
- كوب من الماء الدافئ.
- كوب من الحليب.
- بيضة واحدة.
- ملعقة كبيرة من القشطة
- نبدأ في وضع الدقيق مع الزبدة و ندمجهم بنظام.
- و نضع هذا الخليط داخل الثلاجة لمدة ساعتين.
- نبدأ بخلط كمية اخرى من الدقيق مع السكر والملح والبيكنج بودر والخميرة.
- ونقوم بإضافة الماء الدافئ.
- نضع القشطة، والحليب على هذا المعجون من الدقيق والخميرة.
- يتم دمج هذه المكونات جيدا .
- نقوم بإخراج عجينه من من الثلاجة بعد مرور 15 دقيقة. نبدأ بفرد العجينة على شكل مربع يمكن أن نقوم بقياسه حتى
- يصل إلى عرض 25 سنتيمتر.
- نبدا باضافة قطع بسيطة من الزبدة في العجينة.
- ونقوم بلف العجينة.
- ونبدأ أيضا مرة ثانية بمفردها على من خلال النشابه.
- يمكنك تكرار هذه الخطوه اكثر من مره بعد انتهاء العجين.
- نبدأ في تقطيع الجبنه المثلثات نقوم بادخالها في أطراف الكرواسون الفرنسي.
- ونبدأ بوضع هذا الكرواسون داخل صينية مدهونة بكمية بسيطة من الزيت.
- نقوم بترك هذا العجين لمدة ساعة.
- نقوم بادخال الفرن ولكن قبل ادخاله مباشرة نقوم بخفق بيضة واحدة ونضع عليها ملعقة من الزيت ورشة بسيطة من حبة البركة.
- نقوم بدهان الوجه الخاص في الكرواسون الفرنسي.
- ندخل هذا الكرواسون داخل الفرن لمدة 30 دقيقة.
- ثم بعد ذلك نقوم باخراجها من الفرن بعد نتأكد من أنه تم طهيها جيدا.
- نقوم بتناوله مع كوب من النسكافية، أو كوب من الشاي أو القهوة كل صباح.
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