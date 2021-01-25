الكرواسون الفرنسي هش وخفيف بالعجينة القطنية الذهبية بالخطوات

الكرواسون الفرنسي هش وخفيف المعروف عن الكرواسون من الاكلات الرائعهوالشهية جدا يمكن أن نقوم بتناول، في أي وقت وفي أي مكان فهو واجبة رائع يفضلوا الصغار والكبار بما تتميز بالطعم الشهي، كما يمكن عمل الكراوسون في المنزل بطريقة سهل التحضير يمكن أن يكون باتباع بعض الخطوات لكي نقدم ونحضر الكرواسون الفرنسي من داخل المنزل بالخطوات تابعي معنا.



هذه الطريقة من الكرواسون الفرنسي لا تجعلك تقومين بالشراء من خارج المنزل مرة ثانية، لأنها طريقة مميزة، وسهلة وبسيطة.

المكوّنات

كوب من الدقيق.

ثم كوب من الزبدة.

ملعقة من الملح.

ملعقة من الخميرة.

ملعقة كبيرة من السكر المطحون.

كوب من الماء الدافئ.

كوب من الحليب.

بيضة واحدة.

ملعقة كبيرة من القشطة