تعرفي على طريقة تتبيل البروستد بالمكونات والخطوات

تعرفي على طريقة تتبيل البروستد وهي إحدى الوصفات المشهورة في المملكة العربية السعودية بشكل خاص وبعض الدول العربية الأخرى، يتم بها قلب الدجاج بعد تتبيله في الزيت الساخن ليصبح مقرمشاً ويكتسب لون بني ذهبي، وهذه الخلطة لتتبيل البروستد مكونة من مكونات متواجدة في المنزل، فلن تحتاجي إلى شراء الدجاج المتبل من الخارج لكن يمكنك إعداده بنفسك بكل سهولة.

طريقة تتبيل البروستد

يمكن تتبيل البروستد بتحضير المكونات التالية في المنزل، واتباع الخطوات في القلي والتحمير للحصول على اللون الذي ترونه في المطاعم المختلفة.

أولاً المكونات:

كيلو جرام من الدجاج المقطع إلى قطع.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ربع كوب من عصير الليمون الحامض.

ملعقة كبيرة من الشطة.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

كوب من البقسماط.

كوب من الدقيق.

كمية غزيرة من الزيت مناسبة لقلي البروستد.

ثانياً طريقة العمل:

بعد ذلك يمكنكم تتبيل البروستد بالخطوات التالية ليكون شهي مثل الذي يتم تقديمه في المحلات، وهذه الخطوات كما يلي: