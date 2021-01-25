سلطة الحمص بالطحينة المسبحة السورية بمكونات مظبوطة وطريقة سهلة

يعشق الجميع سلطة المسبحة التي تعتبر من أشهى وأشهر المقبلات التي تقدم في المطبخ الشامي وخاصةً السوري، فهى من المقبلات السورية، والأطباق الجانبية التي تقدم بحانب أطباق الطعام الأخرى، والتي يحبها الكثير من الناس كباراً وصغاراً، فهي تتميز بطعمها الرائع والشهي واللذيذ، وتقدم سلطة المسبحة بكثرة بجانب المشويات، والفلافل، والأطباق الأخرى، ويطلق على سلطة المسبحة أسم المسبحة الحلبية السورية، أو سلطة الحمص والطحينة، حيث يعتبر الحمص مكون أساسي من مكونات سلطة المسبحة، والذي يعطيها طعم رائع، ويمنحها مذاق جيد.

وتتميز سلطة المسبحة بأنها سهلة وسريعة في التحضير، ولا تحتاج إلى مكونات كثيرة، وباهظة التكاليف لتحضيرها، ويمكن أعدادها في وقت قصير، وتقديمها بجانب الطعام، وسوف نقدم لكِ سيدتي في هذا المقال طريقة تحضير سلطة المسبحة الشهية في المنزل بطريقة سهلة وسريعة، وبمكونات بسيطة وموجودة في كل منزل، تابعي معنا لمعرفة التفاصيل.

كوبان من الحمص الشامي. ثلاث أرباع الكوب من عصير الليمون الطازج. ثلاث أرباع الكوب من الطحينة. فصان كبيران من الثوم المهروس. نصف ملعقة صغيرة من الملح. نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. ملعقة كبيرة من الزبادي البلدي.

قومي سيدتي بسلق الحمص جيداً في وعاء به ماء على نار متوسطة. بعد أن ينضج الحمص، قومي بتصفيته جيداً من الماء، ثم قومي بتركه قليلاً جانباً. قومي سيدتي بإحضار الخلاط الكهربائي، ثم قومي بوضع كوبان من الحمص المسلوق، وثلاث أرباع الكوب من عصير الليمون، وثلاث أرباع الكوب من الطحينة. تخفق المكونات السابقة جيداً مع بعضها ، ثم قومي بوضع فصان كبيران من الثوم المهروس، ونصف ملعقة صغيرة من الملح. يضاف ونصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، وملعقة كبيرة من الزبادي البلدي. قومي سيدتي بخفق المكونات جيداً مع بعضها على سرعة عالية مرة أخرى حتى تنجانس المكونات تماماً، وتتداخل، ويصبح الخليط كريمي ومتجانس. قومي بسكب خليط السلطة في أطباق التقديم. ثم قومي بتزيين الأطباق بالحمص أو البقدونس. قومي سيدتي بتقديم سلطة المسبحة بحانب الأطباق الأساسية الآخرى، وبالهنا والشفا.

مكونات سلطة الحمص المسبحة الشاميةطريقة تحضير سلطة المسبحةسلطة الثومية

تعتبر الثومية من أكثر السلطات الشامية المحببة للجميع، والتي أصبحت تقدم بشكل يومي في كبرى المطاعم التي تقدم الطعام السوري والشامي، ولأنها مفيدة جداً لإحتواءها على الكالسيوم الموجود في اللبن والنشويات والفيتامينات وأيضاً البروتينات، ولذلك سيدتي تتشرف أسرة موقع ثقفني بعرض المكونات المظبوطة والطريقة الصحيحة لعمل سلطة الثومية فتابعينا.