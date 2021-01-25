العجينة السحرية اخف من القطن لجميع المخبوزات تحتاج كل ربة منزل بشكل دائم أن تبتكر في إعداد الكثير من الأطباق المتنوعة لأطفالها الصغار على أن تكون الأطباق المحببة لهم، وفي الوقت ذاته تمنح أجسامهم ما يحتاجه من بروتينات وفيتامينات هامة، وأن لا أرجح تماماً فكرة شراء الوجبات السريعة مما جعلني أناشد الأمهات بصفة مستمرة أن تعد لأبنائها ما يفضلوا من طعام بالمنزل، ونحن نعلم مدى عشق الكبار والصغار للمخبوزات بكافة أنواعها لذلك حرصاً على أن نفر لكا الأمهات طريقة سهلة وسريعة لا تأخذ منكي وقت ولا جهد ولا مكونات كثير لإعداد أشهي بيتزا في المنزل تعرفي عليها الآن. العجينة السحرية اخف من القطن لجميع المخبوزات تحضير عجينة المخبوزات السريعة بإمكانك الآن القيام بها بأقل مكونا ووقت قصير للغاية من خلال الآتي:

المكونات: كوب من الدقيق متعدد الاستخدامات.

نصف كوب من زيت الذرة.

ملعقتين من الحليب البودرة.

ملعقتين من الخميرة الفورية.

كوبان من الماء الدافئ.

ملعقة من السكر الناعم. طريقة التحضير في إناء عميق نقوم بخلط كوبان من الدقيق ويضاف لهم كلاً من السكر والماء الدافئ والحليب البورد والخميرة وتقلب المكونات معاً أما بالمعلقة خشبية أو تضرب في الخلاط الكهربائي حتى تمام التجانس. يترك الخليط حتى أن يرتاح قليلاً لمدة 10 دقائق على الأقل. بعد انتهاء المدة نقوم بإضافة باقي 3 أكواب الدقيق ونقوم بالعجن لعدة دقائق حتى أن تحصلين على عجينة متماسكة ويكون من السهل تشكيلها بإمكانك اللجوء للعجان ويكون من الأفضل، وإذا لم يوجد فتعجن باليد بشكل جيد. من ثم قومي بعمل كرات من العجين وتفرد على سطح مرشوش على حسب حجم الصينية المستخدمة ويمكن عملها للبيتزا فيهي من انجح معجنات البيتزا، وتوضع في صينية مدهونة بالقليل من الزيت ونسكب عليها الصلصة والطماطم والفلفل الألوان ومكونات الحشو المفضلة لديك وتوضع في الفرن حتى أن تنضج. طريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العجينة السحرية اخف من القطن لجميع المخبوزات بيتزا فطائر عيش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.