سويسرول الشكولاته الهش والخفيف بطريقة سهلة وسريعه بالخطوات والصور

سويسرول الشكولاته الهش والخفيف من ضمن الحلويات اللذيذة طعمه التي تتميز بطعم رائع يقوم بتناولها، الأطفال والكبار وذلك بسبب الطعم الرائع التي نقوم بتناوله، كما أن الشوكولاتة بصفة عامة تسبب السعادة للجميع، ولكن يوجد بعض الأشخاص لا يرغبون في تناول السويسرول بالشوكولاتة، لذلك يمكن أن نقوم تحضير السويسرول بعدة حشوات مختلفة، منها المربى و الكريمة و المكسرات بالشوكولاتة، والكريمة اللباني، والفراولة ويمكن أيضا أن نعمل كيكة القهوة لذلك هي تعديت تمزقها و لكن الطعم رائع. سويسرول الشكولاته نصف كيلو من الدقيق الفاخر الأبيض.

ملعقة كبيرة من الكاكاو.

كوب من السكر المطحون .

بيكنج باودر

شوكولاتة النوتيلا.

كوب من الحليب.

كوب من الكريمة الخاصة بخفق أو البودر.

اربع بيضات.

ملعقة من الفانيليا طريقة التحضير طريقة التحضير وضع جميع المكونات الجافة داخل وعاء عميق، إذا كانت الدقيق أو غيرها.

وفي أناء اخر نبدأ بالإضافة البيض والفانيليا ونقوم باستخدام الخلاط الكهربائي، أو المضرب الكهربائي لكي يتم خفق البيض جيدا لكى نحصل على خليط كريمي.

نبدأ بوضع هذا الخليط على الدقيق ونضع في التقليب جيدا مع أضافه السكر المطحون

يمكن أن نقوم بإضافة الزيت بشكل تدريجي.

وبعد ذلك نضيف الحليب الدافئ و نبدأ في

يمكننا أن نقوم بتحضير صينية مستطيلة.

ونبدأ بإضافة كمية العجين التي قمت بخفقه السويسرول.

اغلق الصينية جيدا باستخدام ورق الفويل أو الورق الحراري.

ونبدأ بإدخال الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة وبعدما يتم طهي هذه الصينية نقوم باخراجها ونلف الكيكة جيدا باستخدام فوطة أو ورق زبدة.

نبدأ بتغليف الكيك جيدا.

نترك كيكه السويسرول حتى تبرد نهائيا نبدا في تجهيز الحشو بوضع كمية من الكريمة البودر، ونضيف إليها اللبن البارد ونقوم بإضافة ملعقة من الزبدة، وكوب من الشيكولاتة النو تيلا.

ونبدأ في دمج هذه المكونات جيدا باستخدام المضرب الكهربائي.

نضع هذا الحشو داخل السويسرول.

ونبدأ بلفه جيدا و نقوم بغلق بشكل مباشر يدخل السويسرول في الثلاجة لمدة عشر دقائق.

ونبدأ بإخراجه ونقوم بإضافته الشكولاتة على وجه السويسرول.

ونقوم بإضافة بعض الفاكهة إذا كانت بالفراولة، أو التفاح.

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