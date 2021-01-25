طريقة المعمول السوري الفاخر هش وخفيف مثل الجاهز

طريقة المعمول السوري من ضمن المعجنات الأطعمة اللذيذة التي تتميز بشكل رائع في دولة سوريا، وانتشرت بعد ذلك في جميع أنحاء الدول العالم، كما يمكن أيضا أن نقوم بتناولها من جميع المحلات والمطاعم، ولكن اليوم سوف نقوم بتحضير المعمول بالخطوات داخل المنزل حفاظا على الأموال التي تقوم بصرفها عند شراء المعمول السوري، وأيضا الحفاظ على صحتنا من جميع الأمراض التي تتواجد خلال هذه الأيام لذلك لا يجب أن نقوم بشراء أي منتجات من الأكل خارج المنزل لذلك بإمكانك أن تقوم بتحضير في المنزل. تحضير المعمول السوري:- نصف كيلو من الدقيق.

ملعقة كبيرة من السمن.

ملعقة من الحليب البودر.

كوب من المياه كوب من السمن ملعقة من الخميرة الفورية.

رشه بسيطه من الملح.

ملعقة من البيكنج باودر طريقة التحضير نبدا بتحضير المعمول بأسهل طريقة يفضل أولا أن نقوم بوضع الدقيق مع السمن ونبدأ بفرك هذه الكمية باليدين حتى يصبح قوام كريمي.

يفضل أولا أن نقوم بوضع الدقيق مع السمن ونبدأ بفرك هذه الكمية باليدين حتى يصبح قوام كريمي. نبدأ بإضافة بعد ذلك السكر والخميرة والملح والحليب البودر.

ويجب أن نقوم بالتقليب جيدا.

ثم نبدأ بعجن هذه العجينة باستخدام يديك أيضا.

نبدأ بعجن العجينة جيدا بس بحركة دائرية.

نقوم بعمل كور بسيطة من العجين.

ونبدأ بأخذ قطعة من التمر المضاف إليه ملعقة من السمن ونقوم بوضع هذا التمر في العجينة.

ونقوم بغلق العجين.

كما يمكن أيضا أن نقوم بتشكيل العجينة حسب الرغبة إذا كانت أشكال مدورة أو أشكال متعدده بمكنة الأشكال التي يفضلها الأطفال.

سوف نقوم بوضع صينية وندهن الصينية كمية بسيطة من السمن.

كما يمكن أيضا استبدال السمن ملعقة من الزيت ولكن السمن سوف يعطي رائحة رهيبة وجميلة.

يمكنك عزيزتي أن تبدأ بإدخال بإشعال الفرن على درجة حرارة 180 درجة واتركيه لمدة 10 دقائق.

بعد ذلك نقوم بأخذ الصينية الموجود بها المعمول السوري داخل الفرن.

داخل الفرن. ننتظر اقل من 30 دقيقة ثم نقوم بفتح الفرن مرة ثانية.

ونبدأ بإخراج صينية المعمول السوري ويجب أن نتأكد انه تم نضجه جيدا.

ثم نقوم بتناوله وتقديمه للضيوف في أطباق التقديم

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