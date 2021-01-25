طريقة عمل البسبوسة الطرية الدايبة مثل المحلات تماماً بخطوات بسيطة

طريقة عمل البسبوسة الطرية الدايبة، تعد البسبوسة من أشهى الحلويات الشرقية المشهورة بشكل كبير في أنحاء العالم، تحضر البسبوسه بعدة طرق متعددة ومختلفة، حيث تحضيرها بكثرة في المناسبات وأعياد الميلاد، قد تختلف طرق تحضير البسبوسة من بلد لأخرى ومن حشوة لأخرى، حيث يعد مكونها الأساسي هو السميد مع إضافة بعض المكونات إليها، تابعونا للتعرف على طريقة عمل البسبوسة الطرية.

تعد البسبوسة من الحلويات المفضلة لدى العديد من الأشخاص، تحضر مكونات وخطوات بسيطة ولا تحتاج لبذل الكثير من الوقت، يمكن تحضير البسبوسة بالزبادي، والشيكولاته، والمكسرات، والقشطة، وجميعهم مميزين في الطعم، فكل ما عليك سيدتي تجربة عمل البسبوسة الطرية الدايبة وطعمها ألذ من طعم بسبوسة المحلات.

كوبان من السميد.

كوبان من الزبادي.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

3 ملاعق كبيرة من جوز الهند.

كوب سكر.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ربع كوب من الزيت.

فستق ولوز للتزين.

يحضر طبق عميق ويوضع فيه السميد مع إضافة جوز الهند ويتم التقليب، ثم يضاف البيكنج بودر والسكر ورشة الملح، مع الإستمرار بالتقليب.

يضاف لخليط البسبوسة تدريجياً الزبادي والزيت ويقلب، حتى تصبح عجينة لينة.

نحضر صينية البسبوسة ويتم وضع الخليط بها ثم تقطيعها، ويتم تزينها بالفستق واللوز.

تدخل الفرن لمدة نصف ساعة حتى تحمر، ثم تسقى بالقطر مجرد خروجها من الفرن ثم تقدم.

كوبان من الماء.

كوب ونصف سكر.

عصير نصف ليمونة.

رشة فانيليا.