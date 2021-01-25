حلي الأوريو البارد بدون بيض وكريمة هش وخفيف والطعم رهيب

حلي الأوريو من أشهى وألذ أنواع الحلويات التي يحبها الأطفال والكبار، فالأورية يتميز بمذاقة اللذيذ والشهي ويمكن أن يتم تحضيره بعديد من الطرق المختلفة والمتنوعة، ويمكن أن تقومين بتحضير حلى الأوريو البارد بدون الحاجة للفرن بأسرع وأسهل طريقة. طريقة تحضير حلي الأوريو البارد مطبخنا يقدم لك سيدتي أسهل طريقة لعمل حلى الأوريو بدون استخدام الفرن أو إضافة البيض والكريمة كالتالي:

مقادير الطبقة الأولى: 35 قطعة بسكويت أوريو.

2/1 كوب زبدة مذابة.

مقادير الطبقة الثانية:

3 كوب حليب.

3 كيس كراميل.

1 علبة قشطة.

10 قطع جبنة كيري.

2 ملعقة كبيرة حليب بودرة.

15 قطعة بسكويت سادة.

مقادير الطبقة الثالثة:

2 ملعقة كبيرة كريم كراميل.

2/1 ملعقة صغيرة نسكافية.

4/3 كوب ماء.

حبات أوريو للتزين. طريقة التحضير: قومي بطحن بسكويت الأوريو بطريقة ناعمة ثم يتم وضعه بوعاء ويضاف له الزبدة المذابة واخلطيها بشكل جيد.

حتى أن تمتص فتات الأوريو الزبدة ثم قومي بوضعه بقالب دائري يكون من السهل فتحه من الجوانب، حاولي الضغط على طبقة الأوريو حتى أن تصبح متساوية من كافة الجهات ادخليها للثلاجة لمدة 30 دقيقة.

ضعي قدر على النار الهادئة ومن ثم يضاف لها 3 كوب من الحليب مع 3 كيس كريم كراميل قلبي الخليط جيداً حتى أن يغلي جيداً.

ثم يتم رفعه من على النار بعدها يتم سكب المكونات بالخلاط الكهربائي ويضاف لها علبة القشطة وبودرة الحليب والبسكويت السادة أي نوع ترغبين به.

ثم يضاف الجبن الكيري واخلطي المكونات مع بعضها البعض ومن ثم يتم سكب الخليط فوق الأوريو واحرصي على أن تقومين باستخدام مصفاه لتصفيته حتى لا يكون متكتل.

ثم يتم إضافة الماء في قدر على النار وملعقتين من الكريم كراميل والقهوة سريعة الذوبان ثم يتم خلطها بشكل جيد على نار هادئة ليغلي.

قومي بأخذ الكيك وضعي فوقه قطع الأوريو بعد أن تتخلصين من طبقة الكريمة البيضاء ورتبيها على هيئة شكل دائري ثم تأخذين مزيج كريم كراميل فوق حبات الأوريو حتى تتغلف ثم ادخليه للثلاجة ليتجمد لمدة ساعة.

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