طريقة عمل البسبوسة بالزبادي بقوام رملي طرية ودايبة جداً ذي الجاهزة

طريقة عمل البسبوسة بالزبادي، تعتبر الزبادي من أشهر أنواع الحلويات الشرقية التي عرفت في العالم العربي كله، ويختلف اسم البسبوسة في كل دولة حيث يطلق عليها” النمورة، الهريسة” ولكن لا يختلف طعمها كثيراً، كما يوجد طرق مختلفة لعمل البسبوسة وعلى رأسها البسبوسة بالزبادي التي تتميز بقوامها الرملي الطري جداً، وسوف نستعرض عليكم الآن طريقة عمل البسبوسة بالزبادي في البيت ذي الجاهزة.

طريقة عمل البسبوسة بالزبادي

دائما تهتم كل ربات البيوت بعمل الحلويات المختلفة في البيت بدلاً من شرائها من المحلات بتكلفة باهظة وعدم ضمان نظافتها، وبما أن البسبوسة من أشهر أنواع الحلويات المحببة لدى الجميع وتحديداً الأطفال، تبحث ربات البيوت على أفضل طريقة وأسهلها لعملها في البيت لتسعد بها عائلتها.

كوب ونصف زبادي.

كوب جوز مبشور.

كيلو من السميد الناعم.

كوب سمن سائلة.

كوب سكر.

2 ملعقة عسل نحل.

نصف ملعقة صغيرة بكينج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

كوبين سكر.

كوبين ماء.

نصف ليمونة.

ملعقة من السمن.

المكونات:مكونات الشربات:طريقة عمل بسبوسة الزبادي:

أولاً: يتم تحضير الشربات من خلال مزج المكونات كلها معاً في وعاء باستثناء السمن، ويرفع الوعاء على نار هادئة حتى يثقل المزيج ثم يرفع من على النار ويضاف عليه السمن.

ثانياً: في وعاء يرفع على النار يوضع به السكر والعسل والزبادي ونقلب على نار هادئة جداً حتى يصبح الخليط دافئ، ثم نقوم بإضافة السميد وجوز الهند والفانيليا والبيكنج بودر ونقلب المكونات باستمرار، ثم نضع السمن المذاب على المكونات ونقلب حتى تتجانس.

نحضر صينية كبيرة مدهونة بالقليل من السمن ويسكب فيها الخليط، وندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى تنضج تماماً ويصبح لونها ذهبي، تسقى البسبوسة بالشربات بعد خروجها من الفرن على الفور.