دراسة: فائدة المانجا لمرضى السكري من النوع الثاني

المانجا أحد أنواع الفاكهة التي كان يشاع عنها أنها لا تناسب مرضى السكري، بسبب حلاوة مذاقها الذي يدل على كثرة السكريات بها، وبالتالي ارتفاع سعراتها الحرارية، إلا أنه ووفق دراسة طبية حديثة ثبت عكس ذلك، حيث أفادت الدراسة أنها مفيدة لمرضى السكري، كما في التالي:

المانجا ومرضى السكري:

أعلن باحثون أمريكيون أن فاكهة المانجا قادرة على تثبيت مستوى السكر في الدم، وتحسين الحالة العامة للأشخاص الذين يعانون النوع الثاني من السكري.

وتفيد صحيفة Express بأنه اتضح للباحثين أن مادة البوليفينول الموجودة في المانجا لها خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات.

ويوضح الباحثون أن فاكهة المانجا تحتوي على عدد من المركبات المعروفة النشطة بيولوجيًا مثل الكاروتينات والتوكوفيرول وحمض الأسكوربيك والألياف الغذائية، ومركبات مانجيفيرين الفينولية وحمض الغاليك وكيرسيتين.

تفاصيل الدراسة:

اختار الباحثون المتطوعين المصابين بالنوع الثاني من مرض السكري، وأضافوا إلى نظامهم الغذائي لب المانجا المجفف، وبعد مضي بضعة أشهر انخفض مستوى السكر في دم المتطوعين عقب تناولهم الطعام. كما لاحظ الباحثون انخفاض نسبة الدهون في أجسام غالبية المتطوعين.

ومع ذلك، يحذر الباحثون من أن فاكهة المانجا تحتوي على نسبة عالية من السكر، لذلك يجب على المرضى تناولها بكميات صغيرة وعدم الإفراط بها.

المؤشر السكري للمانجو:

يعرف المؤشر السكري للمانجا على أنه أداة لتصنيف الأطعمة طبقاً لتأثيرها على نسبة السكر في الدم، وهي أرقام تتراوح ما بين 0 إلى 100 حيث لا يمثل الرقم 0 أي تأثير، والرقم 100 تأثير تناول السكر النقي.

ويعد أي طعام أقل من الرقم 55 هو أفضل خيار لمرضى السكري، ويمثل المؤشر السكري للمانجو 51 أي أنها من الفاكهة المفيدة لمرضى السكر كما جاء في موقع "الطبي".

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.