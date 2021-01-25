5 اغذية تزيد من حدة الاثار الجانبية للقاح كوفيد 19، نتعرف عليها في التالي، أما الآثار الجانبية للقاح عادة ما تكون حمى وآلام في الجسم وفقدان للشهية والصداع و التعب العام، وبالإضافة إلى الأغذية، هنالك أمور من المهم تطبيقها قبل وبعد أخذ اللقاح وهي في التالي.

5 اغذية تزيد من حدة الاثار الجانبية للقاح كوفيد 19:

أكد يفغيني تيماكوف، الطبيب المختص في الأمراض المعدية، أن هناك عدة إرشادات يجب الالتزام بها قبل وبعد الحصول على لقاحات كورونا التي بدأ التطعيم بها في عدد من الدول حول العالم.

وقال تيماكوف في مقابلة صحفية لموقع "نوفوستي": يجب ألا يعاني الشخص الذي يرغب في تلقي لقاح كورونا من أعراض نزلات البرد، مثل الزكام والرشح والسعال وارتفاع حرارة الجسم والشعور بالتعب.

وشدد خبير الأمراض المعدية على ضرورة الابتعاد عن المشروبات الكحولية قبل التطعيم ضد عدوى كوفيد-19 بثلاثة أيام، وتجنب الأطعمة الدسمة والوجبات السريعة و السكريات والأطعمة المصنعة بعد تلقي اللقاح.

والاستعداد النفسي للتطعيم، من أبرز النصائح التي أوصى بها تيماكوف، حيث أوضح: أثناء التطعيم، يتم إفراز الأدرينالين وهرمونات التوتر بشكل طبيعي، ولكن إذا كان الشخص منذ البداية يشعر بالقلق، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع ضغط الدم بشكل يؤثر على الأوعية الدموية، وهذا ما يؤدي للشعور بالدوار والتعرض لفقدان الوعي.

ونصح الأخصائي، الأشخاص المعرضين لردود الفعل التحسسية، بتناول مضادات الهيستامين في اليوم السابق، وبعد يوم واحد من تلقي التطعيم، مضيفًا: وإذا كانوا عرضة للحمى، فيمكن تناول قرص باراسيتامول ليلًا بعد الحصول على اللقاح.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.