ماهي مضاعفات ارتفاع الكوليسترول الضار في الدم

مضاعفات ارتفاع الكوليسترول الضار في الدم، مما لاشك أنها مضاعفات خطيرة قد تتسبب في وفاة المريض في الحالات المتقدمة من الإصابة، وفي الغالب فإن ارتفاع الكوليسترول في الدم ليس له أعراض، وإجراء اختبار الدم هو الطريقة الوحيدة للكشف عنه.

مضاعفات ارتفاع الكوليسترول الضار في الدم:

ذكر موقع مايو كلينك أن هنالك مضاعفات خطيرة على صحة المريض من جراء ارتفاع الكوليسترول وهي:

ارتفاع الكوليسترول في الدم يسبب تراكمًا خطيرًا للكوليسترول والرواسب الأخرى على جدران الشرايين وتسمى هذه الحالة بتصلُب الشرايين، وبالتالي يمكن أن يقل تدفق الدم عبر الشرايين، و يسبب مضاعفات، مثل:

آلام الصدر: في حال تأثر الشرايين التي تغذي القلب بالدم وهي الشرايين التاجية، فيحدث آلام في الصدر أو ما يسمى بالذبحة الصدرية ويحدث أيضًا أعراض أخرى لمرضى الشريان التاجي.

الإصابة بالنوبة القلبية.

الإصابة بالسكتة الدماغية.

طرق الوقاية من ارتفاع الكوليسترول الضار في الجسم:

ممارسة الرياضة قدر الإمكان.

الإقلاع عن التدخين بكل أنواعه.

التخلص من الوزن الزائد كونه يساهم في تراكم الدهون في الجسم.

تناول الأطعمة الصحية.

الابتعاد عن الأغذية الغنية بالدهون المتحولة والأملاح.

تناول الأطعمة التي تحتوي على قمح كامل.

الحرص على استهلاك أنواع مختلفة من الخضروات والفواكه، ومن المفيد التركيز على الثوم والخرشوف.

التركيز على تناول الأسماك فهي من الأطعمة الغنية بالكوليسترول الجيد وهي تساهم في خفض الكوليسترول الضار.

الابتعاد عن الأطعمة المصنعة والمعدة مسبقًا كونها تتسبب في ارتفاع الكوليسترول الضار في الجسم بسبب احتوائها على دهون مشبعة ضارة.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.