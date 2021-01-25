طريقة جديدة لتحضير بيتزا الجلاش بطعم لذيذ بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل

تعدي بيتزا الجلاش من الوصفات الجديدة الشهية لذيذة الطعم يبحث عنها الكثير من ربات البيوت لاضافتها الى مائدة الطعام لكسر حاجز الملل من تعدد الوصفات اليومية المكرر وإدخال البهجة على الأسرة والأولاد كثير من الأفراد يفضلون الوجبات التقليدية المعتادة لكن يوجد العديد من الأشخاص يفضلون تجربة الوجبات الجديدة كنوع من الابتكار والتجربة والتعرف على أنواع الأطعمة الأخري عبر مقالنا هذا من موقع ثقفني نقدم لحضراتكم اليوم زوارنا الكرام طريقة تحضير بيتزا الجلاش يتعجب الكثير من بيتزا الجلاش كما تعودنا أن البيتزا تحضر من العجين لكن في الفترة الأخيرة ظهر العديد من طرق تحضير البيتزا بأكثر من طريقة لكن الطريقة الجديدة لا تحتاج الى وقت أو مجهود كبير أو تكلفة من المال فى تحضيرها سوف نقوم بعرضها على حضراتكم بخطوات سهلة وبسيطة في وقت سريع جدا وذلك بالمقارنة بالوصفات الأخري.

طريقة تحضير بيتزا الجلاش ومكوناتها

المكونات:

كوب من السمنة أو الزبدة.

لفه جلاش.

كوب من المشروم المقطع.

حبتين من البصل المقطع.

فلفل الوان.

جبنه موزاريلا أو جبنه رومي حسب الرغبة.

كوب من الزيتون الأسود أو الاخضر المولى.

نصف ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود.

أولا احضري صينية مستطيلة أو مدورة حسب الرغبة، ثم قومى بدهن الصينية بمقدار من الزبدة أو السمن. احضري لفه الجلاش ثم قومي بأخذ ورقة واحدة منها ثم ادهنيها بطبقة خفيفة من السمن ثم ضعيها في الصينية. قومي بأخذ ورقة اخرى و ادهنيها بالسمن ثم ضعيها فوق الورقة ألسابقة طبقات مع تكرار هذه العملية الى أن تنتهى من نصف كمية ورق لفه الجلاش. احضري مقلاة على نار متوسطة ثم ضعي فيها قليل من الزيت بعد أن يسخن الزيت ضعي البصل المقطع والمشروم وقومي بتشويحهم لمده دقائق ثم نضعهم في صينية الجلاش. بعض وضع الحشوة فوق منتصف كمية الجلاش نبدأ في اخذ باقي ورق الجلاش بنفس الطريقة دهن كل طبقة وضعها فوق الحشوة الى أن تنتهي من الكميه الموجودة. قومي بوضع باقي المكونات والتي تتمثل فيه الجبنه المشكلة والفلفل الألوان والزيتون حيث توضع في كل هذه المكونات فوق طبقة الجلاش.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة قومي بإدخال الصينية الفرن السابق تسخينه حتى تذوب مكونات الجبنه من اعلى الجلاش ثم أخرجيها من الفرن لتهدا و قطعيها حسب الرغبة وسوف تنال إعجاب جميع أفراد الأسرة وصحة وهنا.

تحضير بيتزا الجلاش

القيمة الغذائية للجبنه في بيتزا الجلاش

يعد الجبن من الأكلات المفضلة واللذيذة والتي لا غني عنها في أي منزل تدخل في تحضير وجبة الإفطار والعشاء الجبن و يدخل في تحضير العديد من الفطائر والأطباق. كما أن للجبن فوائد صحية مفيدة لصحة الجسم لان الجبن بكافة أنواعه يحتوي على سعرات حرارية عالية تمد الجسم بالطاقة والنشاط اللازمة له طوال اليوم وبالإضافة الى ذلك يحتوي على نسبة من الدهون والكربوهيدرات و يشمل الكثير من اهم العناصر مثل الكالسيوم والحديد والماغنيسوم سوف نستعرض في الجدول الآتي العناصر الغذائية الموجودة في قطعة الجبن: