طريقة تطويل الشعر بسرعة وصفات طبيعية تعمل داخل المنزل لنعومته وقوته

طريقة تطويل الشعر بسرعة هي الطريقة التي يتم البحث عنها كثيراً وذلك للشعور بالجمال والأناقة حيث أن شعر المرأة هو تاج لها ويعتبر الشعر الطويل هو حلم لكل أمرأة تريد أن تشعر بجمالها وأناقتها وهناك طرق تطويل الشعر بدون زيوت عديدة وطبيعية وآمنه وليس بها أي مركبات كيميائية حيث أصبح الاتجاه العام علي مستوي دول كثيرة حول العالم تصنع المركبات الطبيعية دون أي كيماويات حتي لا يتأثر الشعر ويضعف واليوم سوف نتحدث عن وصفة لإطالة الشعر بسرعة رهيبة ومن أجل أن يتم الحصول علي طول إلي الشعر بسرعة وبمكونات كلها طبيعية دون كيماويات وأيضاً يتم من خلالها تعزيز الدورة الدموية مما يعود بالصحة والطول علي الشعر واليوم سوف نتحدث عن افضل طريقة لتطويل الشعر بسرعة .

طريقة تطويل الشعر بسرعة وهناك طرق عديدة سنتحدث عنها اليوم حتي يتم أختيار ما يناسبك من الطرق :-

الطريقة الأولي وصفه لتطويل الشعر بسرعه وسوف يتم فيها أستخدام البذور لنبات الحلبة والتي بها مكونات تساعد الشعر علي أن يكون طويلاً وذات جاذبيه ورونق وتجعلها قوي وصحي لأن الحلبة تحتوي في خصائصها علي مركبات ومواد بداخلها بدورها تعمل علي تعزيز النمو للشعر وعدم تساقطه مره أخري وسوف يتم شرح خطوات الطريقة في السطور الآتية .

يتم نقع بذور نبات الحلبة في وعاء وبقدر ربع كوب من بنات الحلبة في الماء منذ المساء حتي الصباح لليوم التالي . بعد ذلك يتم الطحن للبذور الخاصة بالحلبة طحناً جيداً حتي تصبح شكلها مثل العجينة ويتم وضعها علي فروة الرأس يتم ترك هذه العجينة علي فروة الرأس لمدة تتراوح ما بين ثلاثون دقيقة حتي خمس وأربعون دقيقة ويتم شطفه بالماء الجاري ويتم تكرار ذلك مرة كل أسبوع .

افضل طريقة لتطويل الشعر بسرعة من نبات الحلبة وما هي الخطوات التي يجب أتباعها :-الطريقة الثانية من الطرق التي تخص النمو الذي تريدين الحصول عليه :-

الطريقة الثانية وهي المكونة من عصير البصل لأن البصل أيضاً به مكونات تساعد علي التحفيز الخاص بالنمو ويجعله طويلاً بشكل سريع كما أن البصل يحتوي في مكوناته علي مواد فعاله تطهر فروة الرأس من أي بكتيريا ويتم القضاء علي أي قشور في فروة الرأس ويمنع أي تساقط يحدث وللتعرف علي كيفية استعمال البصل كخلطة علي فروة الرأس نتعرف عليها كالتالي :-

يتم عصر البصل بقدر عدد بصلة واحدة وبعد عصره جيداً يتم وضعه علي فروة الرأس .

يتم التدليك بشكل جيد علي فروة الرأس حتي يتم وصوله لكل الفروة وذلك لينشط الدورة الدموية .

يتم ترك عصير البصل لمدة ساعة واحدة علي فروة الرأس وبعد ذلك يتم غسل الشعر من عصير البصل .

من الممكن استخدام عصير البصل ومعه قدر ملعقة واحدة من العسل ويتم أبتاع نفس الطريقة في التدليك .

الطريقة الثالثة وهي عن طريق ثمرة الأفوكادو للحصول علي شعر جذاب وأنيق :-

من المعروف عن ثمرة الأفوكادو بأنه يحتوي علي العديد من الأحماض بقدر عالي مثل الأوميجا 3 وله خصائص أيضاً تعمل علي التنشيط لفروة الرأس وهناك أيضاً مركبات في الثمرة يتم من خلالها معالجة المشاكل التي تتعلق بفروة الرأس مما يعود بالمنفعة علي الشعر بأنه يصبح طويل بسرعة ملحوظة .

في الخطوة الأولي يتم هرس ثمرة واحدة من ثمر الأفوكادو هرس . يتم إضافة ملعقتين من زيت جوز الهند حجم ملعقة كبير أو من زيت الزيتون . يتم وضع الخليط بعد الخلط الجيد علي الشعر وذلك من جذوره حتي الوصول للأطراف . يتم ترك ذلك الخليط علي الشعر لمدة نصف ساعة ويتم بعد ذلك شطفه بالماء .

الخطوات التي يتم عملها من ثمرة الأفوكادو حتي يعود بالمنفعة والجمال علي الشعر :-طرق تطويل الشعر بدون زيوت وذلك لأن هناك العديد من السيدات لا يرغبن في الزيوت :-

هناك العديد من السيدات التي لا ترغبن في استخدام أي نوع من الزيوت لوضعه علي شعرها وخاصةً السيدات التي يمتلكن شعر دهني وأيضاً هناك أنواع لفروات الرأس التي تفرز زيوت كثيرة ولذلك سوف نشرح الطرق التي لا تحتوي علي أي زيوت وفي السطور الآتية نتعرف علي ما هي هذه الطرق كالتالي :-

طرق تطويل الشعر بدون زيوت يتم تدليك فروة الرأس لمدة خمسة عشر دقيقة باليد قبل الذهاب والخلود للنوم . يتم شرب الماء بشكل كبير علي مدار اليوم وذلك ليتم ترطيب الشعر عبر عمل الخلايا بالجسم . يتم استخدام مشط للشعر ذو أسنان واسعة وذلك حتي يتم المحافظة عليه لأن استخدام مشط ذات أسنان غير واسعة ربما يتم تقطيع الشعر بسببه . يمكن أن تستخدم الطريقة الخاصة بالزبادي والعسل مرة في كل يومين في خلال الأسبوع حتي يتم تقوية الشعر . يتم عصر عدد اثنان ليمونه وأضافته علي كوب ماء دافئ ويتم وضعه علي الشعر بعد غسيل الشعر جيداً ويتم تركه علي الشعر لمدة خمسة دقائق وتكرر هذه الوصفة مره كل أسبوع . من المعروف عن الشاي الأخضر بأنه يحتوي علي كميات بمستوي عالي من المواد المعروفة بأنها مضادة للأكسدة ومن دورها بأنها تحفز الشعر علي أن يصبح طويلاً ويمكن أستخدامه بعد غليه وتركه ليبرد بوضعه علي الشعر ويتم تدليك فروة الرأس به ويتم تركه لمدة عشرة دقائق ويمكن أن يتم تكرار هذه العملية مرتين أسبوعياً .

طريقة تطويل الشعر بسرعة وفي ختام هذا المقال عنه هناك أيضاً الطريقة التي تستخدم في هذا الشأن وهي استخدام خل التفاح والذي من شأنه طرد أي بكتيريا في فروة الرأس وذلك حتي يتم تهيئة الشعر علي أن يستقبل أي وصفة علي الشعر ليتم الاستفادة من الوصفة بشكل كبير وذلك لأن خل التفاح جعله نظيف .