العجينة السحرية.. طريقة عمل عجينة العشر دقائق لكل أنواع المعجنات والبيتزا

هناك الكثير من وصفات المعجنات تحتاج إلى عجينة هشة، مثل البيتزا والمعجنات المختلفة، وسر نجاح أي وصفة هي العجينة التي يجب أن تكون ذات قوام هش وطري، والتي تحتاج لوقت كبير لعملها، ولكن عجينة العشر دقائق من أفضل أنواع العجائن التي يمكن عمل البيتزا بها أو المعجنات المحشية والسادة بها، وسوف نوافيكم في هذا المقال طريقة عمل عجينة العشر دقائق لكل أنواع المعجنات والبيتزا.

طريقة عمل عجينة العشر دقائق

هناك الكثير من الوصفات التي يمكن عملها بعجينة العشر دقائق السهلة جداً، فالعجينة تكون هشة وطرية، وتتكون تلك العجينة من المكونات البسيطة والغير مكلفة متواجدة في البيت، والتي تحتوي أيضاً على الكثير من الفيتامينات المهمة للجسم، والتي تتمتع بطعم رائع عندما يتم إضافة الحشوات المختلفة لها.

5 أكواب دقيق.

ربع كوب لبن بودر.

نصف كوب زيت نباتي.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

ربع كوب سكر.

كوبين ماء فاتر.

في وعاء كبير يتم وضع ثلاثة أكواب من الدقيق مع الملح والسكر والخميرة وتقلب المكونات كله معاً.

نبدأ بإضافة الماء تدريجي وتخلط المكونات وتعجن جيداً لمدة عشرة دقائق حتى يصبح لدينا على عجينة لينة.

في طبق يدهن بالزيت توضع العجينة في مكان دافئ لمدة عشرة دقائق حتى ترتاح العجينة.

بعد ذلك نضيف الزيت للعجينة ونقلب من جديد، ثم نضيف باقي مقدار الدقيق واللبن البودر تدريجيا ونعجن لتصبح العجينة طرية.

وبذلك تكون العجينة جاهزة للاستخدام سواء كان لعمل البيتزا بكل أنواعها أو المعجنات المختلفة.

المكونات:طريقة التحضير: