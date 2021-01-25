أفضل طريقة لعمل مكرونة بالتونة أقوى وصفة لإنقاص الوزن وتعزيز المناعة، تعد المكرونة أو الباستا من أشهي الوجبات السريعة والسهلة في طريقة تحضيرها، كما تتعدد أنواع المكرونة مثل المكرونة بالبشاميل أو المكرونة الحمراء، أو المكرونة بالتونة ويعد هذا النوع من أ فضل الأنواع التي تتميز بقلة السعرات الحرارية كما أن التونة من الوجبات الغنية بالفيتامينات، مما تزيد من القيمة الغذائية للمكرونة كما أن المكرونة بالتونة من أشهي الوجبات العالمية والتي يفضلها الكثير سواء صغار أو كبار .

طريقة عمل المكرونة بالتونة للرجيم وتقوية المناعة بأسهل الخطوات

تعد المكرونة بالتونة من أسهل وصفات الطعام التي لا تأخذ وقت أو مجهود كما أنها تعتبر وجبة غذائية متكاملة لأطفالك وسوف تنال إعجابهم، كما أنها تعد أكل صحي ووجبة مناسبة لعشاق الرجيم ومن يرغبون في إنقاص الوزن بصورة طبيعية وبدون تمارين رياضية، كما أنها تحتوي علي عناصر هامة وفيتامينات تساعد في تعزيز وتقوية المناعة خاصة في فصل الشتاء لكثرة أدوار البرد والإنفلونزا.

1/2 كيلو من المكرونة ( النوع المفضل لديك).

2 علبة تونة مصفاة من الزيت.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

2 فص ثوم مهروس.

حبة واحدة من البصل مفرومة ناعم.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون الفريش.

1/4 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

طماطم مفرومة.

ملعقة كبيرة من البقدونس الطازج.

عند التحضير لعمل المكرونة بالتونة نقوم أولا بسلق المكرونة في الماء المغلي، ثم نتركها حتي تنضج، وبعد ذلك تصفي جيداً وتغسل بالماء البارد حتي تتخلصي من كل النشويات المتواجدة في المكرونة.

يسخن زيت الزيتون في مقلاة علي نار متوسطة ثم أضيفي البصل والثوم، وبعد ذلك قلبيهم لمدة 3 دقائق حتي تذبل.

ثم نقوم بإضافة الفلفل الأسود والطماطم المفرومة ، ثم اتركي المكونات حتي درجة الغليان وتختفي كل السوائل ثم نقوم بإضافة التونة ويتم تقليب المكونات جيداً.

قومي برفع المقلاة عن النار وضعي البقدونس وبعد ذلك ضعي المكرونة في طبق للتقديم وبعدها ضعي التونة علي المكرونة والصوص وتقدم ساخنة وبالهناء والشفاء.

مكونات عمل المكرونة بالتونةطريقة تحضير المكرونة بالتونة لإنقاص الوزن وتعزيز المناعة