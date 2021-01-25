طريقة عمل سماسم الأفران ( بقسماط الحروف ) المقرمشة الجميلة مثل المحلات

تعتبر سماسم الأفران من أنواع المقرمشات المسلية اللذيذة التي يتم تحضيرها في المنزل مثل المحلات في مدة قصيرة جداً، وهى تشتهر باسم بقسماط الحروف لأنها مثل البقسماط المقرمش ولكن الفرق في الشكل وهو أيضاً بنفس المقادير، يطلبه كثير من الناس لطعمه اللذيذ حيث يتناوله الكثير مع الحليب أو الشاي ويطلبه بكثرة الأطفال الصغار أيضاً ويأخذوه المدرسة وأماكن الخروج للتسلية، تجد كثير من الأمهات صعوبة القيام به في المنزل ولكن طريقته سهلة ولا يوجد أسهل منها حيث أن مكوناته لا تتطلب حليب ولا بيض، وكيلو الدقيق الواحد الذي يستخدم يخرج كمية كبيرة منه بدلاً من شرائه بتكاليف كبيرة وكمية قليلة لا تكفي للجميع، لذلك قررنا اليوم تقديم مكونات سماسم الأفران وطريقة تحضيره السهلة.

مكونات سماسم الأفران المقرمشة

تعتبر سماسم الأفران من الأنواع سهلة الحصول على مكوناتها وهي في الأصل موجودة عند معظم المنازل وهذه المكونات هي:

5 أكواب من الدقيق ( يعادل كيلو من الدقيق ).

1/4 1 كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ماء دافئ للعجن.

كوب كبير من السمسم.

كوب من السكر.

طريقة الإعداد والتحضير

طريقة تحضير بقسماط الحروف كثير من الأمهات لا تجرؤ على القيام بها ولكنها طريقة بسيطة وسهلة تستطيع أي أم القيام بها دون خوف ولهذا السبب سوف نقدم لكم هذه الطريقة الآن وهي: