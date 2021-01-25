طريقة عمل سماسم الأفران ( بقسماط الحروف ) المقرمشة الجميلة مثل المحلات

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تعتبر سماسم الأفران من أنواع المقرمشات المسلية اللذيذة التي يتم تحضيرها في المنزل مثل المحلات في مدة قصيرة جداً، وهى تشتهر باسم بقسماط الحروف لأنها مثل البقسماط المقرمش ولكن الفرق في الشكل وهو أيضاً بنفس المقادير، يطلبه كثير من الناس لطعمه اللذيذ حيث يتناوله الكثير مع الحليب أو الشاي ويطلبه بكثرة الأطفال الصغار أيضاً ويأخذوه المدرسة وأماكن الخروج للتسلية، تجد كثير من الأمهات صعوبة القيام به في المنزل ولكن طريقته سهلة ولا يوجد أسهل منها حيث أن مكوناته لا تتطلب حليب ولا بيض، وكيلو الدقيق الواحد الذي يستخدم يخرج كمية كبيرة منه بدلاً من شرائه بتكاليف كبيرة وكمية قليلة لا تكفي للجميع، لذلك قررنا اليوم تقديم مكونات سماسم الأفران وطريقة تحضيره السهلة.مكونات سماسم الأفران المقرمشة
تعتبر سماسم الأفران من الأنواع سهلة الحصول على مكوناتها وهي في الأصل موجودة عند معظم المنازل وهذه المكونات هي:
- 5 أكواب من الدقيق ( يعادل كيلو من الدقيق ).
- 1/4 1 كوب من الزيت.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ماء دافئ للعجن.
- كوب كبير من السمسم.
- كوب من السكر.
طريقة تحضير بقسماط الحروف كثير من الأمهات لا تجرؤ على القيام بها ولكنها طريقة بسيطة وسهلة تستطيع أي أم القيام بها دون خوف ولهذا السبب سوف نقدم لكم هذه الطريقة الآن وهي:
- نضع كمية من الماء في كوب ونضع عليها ملعقة الخميرة الفورية والسكر ونقلبها ونتركها.
- نحضر إناء عميق ونضع به الدقيق المنخول جيداً ونقلب به رشة الملح والبيكنج بودر ونقلبهم مع بعض.
- نقوم بعد ذلك بوضع كمية الزيت المطلوبة على خليط الدقيق ونقوم بفرك الزيت مع الدقيق جيداً لمدة لا تقل عن ربع ساعة.
- نضع الخميرة المتفاعلة على الخليط والماء الدافئ على حسب ما نلم العجين ونعجن لمدة لا تقل عن ربع ساعة أيضاً.
- نغطي العجين ونتركه يرتاح مدة نصف ساعة.
- نقطع العجين على شكل كرات متوسطة الحجم، ونلف الكرات على شكل أصابع متوسطة الحجم.
- نضع كل إصبع ملفوف في كمية من اللبن وبعد ذلك نضعه في خليط السكر والسمسم ونشكله على شكل الحرف المرغوب ( الحرف المفضل هو S ) ثم نضع الحروف في صينية مدهونة جيداً.
- نكرر هذه الخطوات السابقة حتى تنتهي كمية العجين.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 220 درجة مئوية ونتركه حتى ياخذ اللون الذهبي.
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