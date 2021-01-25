سويسرول الشوكولاتة / طريقة جديدة ومميزة للسويسرول بالشوكولاته شهى وطرى زى القطن

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طريقة عمل السويسرول بالشوكولاتة السويسرول من أنواع الحلويات الغربية التي يكون من السهل تحضيرها حيث أنها تتمتع بكثير من المزايا أهمها الطعم اللذيذ والشهي الذي يعشقه الكبار والأطفال ولكن الاختلاف الوحيد في تحضيره هو الحشو الذي يمكن أن يكون بالمربى والشوكولاتة أو المربى، ومن الممكن أن تقومين بإضافة الفاكهة المجففة والمكسرات وغيرها.
طريقة عمل السويسرول بالشوكولاتة
يعتبر السويسرول من الحلويات التي يمكن أن يتم تحضيرها بكل سهولة باتباع التالي:المقادير:
- 2 كوب دقيق.
- 5 كوب سكر.
- 2/1 كوب كاكاو.
- 2/1 ملعقة صغيرة ملح.
- 1 ملعقة كبيرة بكينج بودر.
- 5 بيضات.
- 1 كوب وربع حليب دافئ.
- 1 ملعقة كبيرة فانيليا.
- 4/1 كوب زيت.
- 3 كيس بودرة كريمة خفق.
- 3 ملاعق كبيرة حليب بودرة.
- 2/1 كوب كريمة سائلة.
- 4/3 علبة قشطة.
- 150 جرام شوكولاتة سوداء.
- 1 ملعقة كبيرة شوكولاتة نوتيلا.
- في وعاء عميق قومي بوضع الدقيق والكاكاو والبكينج بودر والملح وقلبيهم مع بعضهم جيداً، في الخلاط الكهربائي قومي بخفق البيض والفانيليا حتى تحصلين على قوام كريمي.
- ثم عليك بإضافة السكر مع الاستمرار في الخفق لمدة 4 دقائق بعدها عليك بإضافة الزيت.
- بعدها يضاف خليط المكونات الجافة إلى للخليط ولكن تدريجياً وإضافة الحليب الفاتر وقلبي بسرعة بسيطة.
- قومي بإحضار صينية مبطنة بورق الزبدة ولكن احرصي على أن تكون مستطيلة وغلفيها بشكل جيد بورق الزبدة خاصة من الحواف.
- اسكبي خليط عجينة السويسرول بالصينية ثم ادخليها للفرن الساخن حتى يتم خبزها جيداً.
- بعدها تخرج من الفرن وتلف على شكل رول بواسطة ورق الزبدة، غطيها حتى لا تجف وتترك لتبرد.
- قومي بتحضير الحشو عن طريق خلط كريمة الخفق والحليب البودرة والكريمة السائلة والقشطة والماء بوعاء الخفق أو استخدام الخلاط الكهربائي لتتجانس المكونات مع بعضها.
- ثم قومي بوضعها في الثلاجة لتصبح باردة، قومي بفرد الكيك وضعي عليها الحشو ولفيها مرة أخرى وزينيها بالشوكولاتة.
- بسكينة حادة قطعيها وقدميها مع الشاي.
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