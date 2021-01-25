سويسرول الشوكولاتة / طريقة جديدة ومميزة للسويسرول بالشوكولاته شهى وطرى زى القطن

طريقة عمل السويسرول بالشوكولاتة السويسرول من أنواع الحلويات الغربية التي يكون من السهل تحضيرها حيث أنها تتمتع بكثير من المزايا أهمها الطعم اللذيذ والشهي الذي يعشقه الكبار والأطفال ولكن الاختلاف الوحيد في تحضيره هو الحشو الذي يمكن أن يكون بالمربى والشوكولاتة أو المربى، ومن الممكن أن تقومين بإضافة الفاكهة المجففة والمكسرات وغيرها.

يعتبر السويسرول من الحلويات التي يمكن أن يتم تحضيرها بكل سهولة باتباع التالي:

2 كوب دقيق.

5 كوب سكر.

2/1 كوب كاكاو.

2/1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة كبيرة بكينج بودر.

5 بيضات.

1 كوب وربع حليب دافئ.

1 ملعقة كبيرة فانيليا.

4/1 كوب زيت.

3 كيس بودرة كريمة خفق.

3 ملاعق كبيرة حليب بودرة.

2/1 كوب كريمة سائلة.

4/3 علبة قشطة.

150 جرام شوكولاتة سوداء.

1 ملعقة كبيرة شوكولاتة نوتيلا.