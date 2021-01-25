ماذا يحدث في الأسبوع السابع من الحمل؟

تبحث السيدات خلال فترة الحمل عن دليل تفصيلي لمراحل الحمل والتغييرات التي تحدث لكلٍ من الأم والجنين، ويقدم الموقع هذا الدليل لمعرفة كل ما يحدث أسبوعًا بأسبوع، وفي هذا المقال نشرح ما يحدث في الأسبوع السابع من الحمل.

يمكنك الدخول إلى حاسبة الحمل والولادة لتحديد مرحلة الحمل بدقة ومعرفة موعد الولادة المتوقع.

ماذا يحدث للجنين في الأسبوع السابع من الحمل؟

يستمر نمو الجنين خلال الأسبوع السابع حتى يصل إلى طول 1 سنتيمتر تقريبًا، ويستمر نمو وتطوّر الأعضاء التي بدأت بالتشكّل خلال الأسبوع السادس بمعدّل سريع، ويشمل ذلك:

القلب: يبدأ القلب في الانفصال إلى أربع حجرات بواسطة الحواجز القلبية، والتي من المقرر أن تكتمل تمامًا بعد الولادة، ويستمر القلب في ضخ الدم عبر الدورة الدموية، ويمكن سماع ضربات القلب خلال الأسبوع السابع عن طريق الفحص الطبي باستخدام أجهزة الموجات فوق الصوتية الخاصة والمزودة بمكبر للصوت.

فيديو يوضح فحص ضربات قلب الجنين باستخدام أجهزة الموجات فوق الصوتية:

الجهاز العصبي: ينمو الدماغ بوتيرة سريعة ويبدأ تكوين نصفي المخ وبعض أجزاء المخيخ والأعصاب الدماغية.

الساقين والذراعين: تنمو أطراف الجنين ويظهر في نهايتها أجزاء مُسطحة، وهي التي ستكوّن اليدين والقدمين فيما بعد.

العينين والأذنين: يبدأ تكوين الشبكية وقنوات الأذن الداخلية.

الأعضاء الداخلية: يزداد نمو الرئتين والكبد بشكل ملحوظ ويظهر بروز واضح عند منطقة الكبد.

الغثيان: يزداد غثيان الحمل الصباحي ويصل إلى أقصى درجاته خلال الأسبوع السابع، وقد يحدث في أوقات أخرى من اليوم، يستمر الغثيان الصباحي حتى الأسبوع الرابع عشر، لذا يُنصح بتغيير العادات الغذائية لتقليل الشعور بالغثيان، فيمكن تقسيم الوجبات على مدار اليوم وفي حالة القيء المستمر يُنصح باستشارة الطبيب لتحديد إمكانية استخدام الأدوية لتقليل القيء. قد لا تشعر بعض السيدات بغثيان الحمل خلال تلك المرحلة.

يزداد غثيان الحمل الصباحي ويصل إلى أقصى درجاته خلال الأسبوع السابع، وقد يحدث في أوقات أخرى من اليوم، يستمر الغثيان الصباحي حتى الأسبوع الرابع عشر، لذا يُنصح بتغيير العادات الغذائية لتقليل الشعور بالغثيان، فيمكن تقسيم الوجبات على مدار اليوم وفي حالة القيء المستمر يُنصح باستشارة الطبيب لتحديد إمكانية استخدام الأدوية لتقليل القيء. قد لا تشعر بعض السيدات بغثيان الحمل خلال تلك المرحلة. الإرهاق: يسود الشعور بالإرهاق والكسل والحزن غير المبرر نتيجة التغيرات الهرمونية.

يسود الشعور بالإرهاق والكسل والحزن غير المبرر نتيجة التغيرات الهرمونية. الرحم: يزداد حجم الرحم خلال الأسبوع السابع من الحمل، لكنها ليست زيادة ملحوظة إذ يصل إلى حجم الليمونة.

يزداد حجم الرحم خلال الأسبوع السابع من الحمل، لكنها ليست زيادة ملحوظة إذ يصل إلى حجم الليمونة. الثديين: يزداد حجم الثديين ويظهر شعور بالوخز في الجلد المحيط بالحلمتين، كما يتغير لون الحلمات إلى اللون الداكن مع شعور بالألم عند الضغط.

يزداد حجم الثديين ويظهر شعور بالوخز في الجلد المحيط بالحلمتين، كما يتغير لون الحلمات إلى اللون الداكن مع شعور بالألم عند الضغط. كثرة مرات التبول: يستمر ذلك خلال الأسبوع السابع نتيجة التغيرات الهرمونية وزيادة حجم الدم وبالتالي زيادة الإمداد الدموي للكليتين.

يستمر ذلك خلال الأسبوع السابع نتيجة التغيرات الهرمونية وزيادة حجم الدم وبالتالي زيادة الإمداد الدموي للكليتين. نزيف اللثة: يُعد أحد المشكلات الشاعة خلال تلك المرحلة من الحمل، لذا يُنصح بالعناية بالأسنان ونظافة الفم.

زيارة الطبيب: يجب زيارة الطبيب خلال مراحل الحمل الأولى لتأكيد الحمل وإجراء الفحوصات اللازمة وتحديد الزيارات الدورية.

يجب زيارة الطبيب خلال مراحل الحمل الأولى لتأكيد الحمل وإجراء الفحوصات اللازمة وتحديد الزيارات الدورية. تناول مكملات حمض الفوليك: يُعد ذلك شديد الأهمية خلال الأسبوع السابع من الحمل لمساعدة تطوّر الجهاز العصبي المركزي للجنين وتلافي حدوث التشوهات الخلقية خلال تلك المرحلة، يُنصح بتناول مكملات حمض الفوليك بجرعة 400 ملليغرام حتى انتهاء الأسبوع الثاني عشر.

يُعد ذلك شديد الأهمية خلال الأسبوع السابع من الحمل لمساعدة تطوّر الجهاز العصبي المركزي للجنين وتلافي حدوث التشوهات الخلقية خلال تلك المرحلة، يُنصح بتناول مكملات حمض الفوليك بجرعة 400 ملليغرام حتى انتهاء الأسبوع الثاني عشر. اتباع نظام غذائي صحي: يجب الالتزام بنظام غذائي صحي ومتوازن لضمان توفير العناصر الغذائية لكلٍ من الأم والجنين، كما يُنصح بتجنّب بعض الأغذية والمشروبات خلال الحمل، يمكنك الاطلاع على مقالنا: التغذية أثناء الحمل والأطعمة والمشروبات الواجب تجنبها.

يجب الالتزام بنظام غذائي صحي ومتوازن لضمان توفير العناصر الغذائية لكلٍ من الأم والجنين، كما يُنصح بتجنّب بعض الأغذية والمشروبات خلال الحمل، يمكنك الاطلاع على مقالنا: التغذية أثناء الحمل والأطعمة والمشروبات الواجب تجنبها. الامتناع عن التدخين: يُنصح بالامتناع التام عن التدخين وتناول المشروبات الكحولية خلال جميع مراحل الحمل.

ماذا يحدث للأم في الأسبوع السابع من الحمل؟ما الذي ينبغي عمله خلال الأسبوع السابع من الحمل؟

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