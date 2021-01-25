طريقة عمل الفطير المشلتت بخطوات سهلة وبأقل تكلفة وأحسن من الجاهز، تعتقد الكثير من النساء أن تحضير الفطير المشلتت هي مسألة صعبة وأن إعداده يحتاج إلي وقت ومجهود كبير، وهذا ما يجعلها تلجأ لشراؤه من المحلات الخاصة ببيعه دون مراعاة الأمان وسلامة وجودة الأدوات المستخدمة في تحضيره، ولكن يمتاز الفطير المشلتت بسهولة مكوناته وطريقة تحضيره ويمكنك إعداده لأسرتك بأسهل طريقة وخطوات بسيطة، ولهذا سوف أقدم لكم الفطير المشلتت بطريقة سهلة وبسيطة وبتكلفة أقل.

أسهل طريقة لعمل الفطير المشلتت بوصفة اقتصادية وأفضل من المحلات

يعد الفطير المشلتت من المأكولات الشهيرة في المناطق الريفية وخاصةً في العديد من المناسبات والأفراح، كما نجده في مناسبة مهمة وهي رأس السنة الهجرية حيث يتم تقديمه مع الجبن أو مع العسل سواء كان عسل أسود أو عسل نحل، مما يتميز بمكانة خاصة في المأكولات المصرية.

كيلو من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من السكر.

ماء للعجن.

كوب من السمن.

كوب من الزيت.

في وعاء عميق قومي بنخل الدقيق ثم أضيفي الملح والسكر وقلبي المكونات الجافة جيداً، ثم ضعي الماء وقلبيه مع الدقيق لمدة 10 دقائق حتي تحصلي علي عجينة ناعمة ولا تلتصق باليد. قومي بتقسيم العجينة إلي كرات صغيرة متساوية وواحدة أكبر قليلاً، ثم ضعيهم في صينية وقومي بوضع الزيت وتغطيتهم لمدة تتراوح من ساعة إلي ساعتين حتي ترتاح. قومي بأخذ أول قطعة وضعي القليل من الزيت علي سطح الرخامة بعد تنظيفها جيداً، يتم الفرد بالنشابة أو باليد حتي تحصلي علي عجينة رقيقة وشفافة. ثم قومي بوضع طبقة من السمن ثم اثني الأطراف حتي تكون علي شكل مربع، وبعد ذلك افردي كل الكرات بنفس الطريقة مع وضع السمن حتي تنتهي كل كرات الفطير المشلتت. نضع كل الكرات بداخل بعض مع فردها جيداً ثم نضعها في صينية مدهونة بالسمن ونتركها ترتاح لمدة 10 دقائق، وبعد ذلك نفردها ثانية. نضع الصينية في فرن ساخن علي درجة حرارة 200 لمدة 15 دقيقة حتي يحمر الوجه وتأخذ اللون الذهبي، وبعد ذلك نقوم بتغطية الفطير المشلتت بفوطة نظيفة حتي يظل طري وبالهناء والشفاء.

مقادير عمل الفطير المشلتتطريقة تحضير الفطير المشلتت بخطوات بسيطة وسهلة