الخبز العربي بدون فرن بكل أسراره لتحصلي على خبز البالون المنتفخ كالمحترفين

يسمع الكثير عن الخبز العربي بدون فرن ولكن ترغب كثير من النساء في معرفة كيفية صنعه حتى تتمكن من تحضيره في المنزل فهو سهل التحضير وذو مذاق جميل، ويطلق عليه البعض خبز البالون أو خبز التنور، وذلك نظراً لانتفاخه، وطعمه الشهي اللذيذ، فلا يخلو منزل من الخبز، فهو بمثابة الطعام الأساسي في كل الوطن العربي، وإليكم الطريقة تابعونا.

ثلاث أكواب من الدقيق المطحون جيدًا( قمح أو فينو ).

نصف كوب من الماء الدافيء.

مملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ربع ملعقة سكر.

نصف ملعقة ملح كبيرة.

مكونات الخبز العربيصنع خبز البالون بدون فرن

يمكن تقديمه مع الدجاج على الطريقة الهندية أو مع الشاورما السوري وإليكم طريقة إعداده بالتفصيل: