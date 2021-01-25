يسمع الكثير عن الخبز العربي بدون فرن ولكن ترغب كثير من النساء في معرفة كيفية صنعه حتى تتمكن من تحضيره في المنزل فهو سهل التحضير وذو مذاق جميل، ويطلق عليه البعض خبز البالون أو خبز التنور، وذلك نظراً لانتفاخه، وطعمه الشهي اللذيذ، فلا يخلو منزل من الخبز، فهو بمثابة الطعام الأساسي في كل الوطن العربي، وإليكم الطريقة تابعونا.مكونات الخبز العربي
- ثلاث أكواب من الدقيق المطحون جيدًا( قمح أو فينو ).
- نصف كوب من الماء الدافيء.
- مملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- ربع ملعقة سكر.
- نصف ملعقة ملح كبيرة.
يمكن تقديمه مع الدجاج على الطريقة الهندية أو مع الشاورما السوري وإليكم طريقة إعداده بالتفصيل:
- ضعي كلا من الدقيق والخميرة والملح في وعاء عميق واخلطيهم جيدًا حتى تتداخل المكونات ببعضها.
- وأثناء خلط المكونات قومي بإضافة الماء الدافيء بشكل تدريجي مع العجن باستمرار حتى تحصلي على عجينة ذات قوام متماسك وناعمة.
- قومي بتغطية الوعاء جيدًا واتركيه في مكان دافيء مظلم لمدة ساعة.
- بعد مرور ساعة سنجد العجينة تضاعف حجمها.
- قومي بتقسيم العجينة إلى عشر كرات متساوية في الحجم وضعي كل كرة على طبق به منثور عليه قليل من الدقيق.
- قومي بفرد العجينة على هيئة دائرة بواسطة يدكِ وبعدها قومي بتغطيتها بفوطة مطبخ واتركيها لمدة 5 دقائق ترتاح.
- باستخدام النشابة افردي العجينة لتصبح رقيقة السمك وكرري هذا العمل مع كل قطعة.
- قومي بتغطية العجينة المفرودة بفوطة مطبخ مرة أخرى لترتاح حتى 10 دقائق.
- ضعي مقلاة كبيرة على نار متوسطة وضعب عليها قطعة من الخبز وقومي بتقليبها عدة مرات مع استمرار الضغط الخفيف حتى ينتفخ الخبز.
- اخرجي الخبز من المقلاه وكرري العمل لنفاذ الكمية وبهذا يكون قد تم الخبز بدون فرن وبدون تنور فقط باستخدام المقلاه أو الصاج على النار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخبز العربي بدون فرن بكل أسراره لتحصلي على خبز البالون المنتفخ كالمحترفين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.