طريقة عمل الكيك التركي الكيك التركي يعد من أفضل وأشهى أنواع الكيك التي يتمتع بالمذاق اللذيذ ويمكن لكل أم تحب التنوع في تحضير الحلويات أن تقوم بعمل الكيك التركي المتميز والمعروف في تركيا، ولكن الآن تستطيعين سيدتي أن تقومين بتحضيره أنت أيضاً في بيتم لأطفالك باتباع هذا الموضوع، فكوني أفضل أم واحرصي على ان تقومين بتحضير ألذ أنواع الكيك التركى. طريقة عمل الكيك التركي إليكم أسهل وصفة لعمل الكيك التركي داخل مطبخك فاستمتعي بتحضيره بالخطوات التالية: المقادير: 5 كوب دقيق أبيض.

1 كوب سكر.

2/1 كوب زيت.

2/1 كوب حليب.

4 بيضات.

2 كيس فانيليا.

1 كيس بكينج بودر.

1 كوب حليب. مقادير التزين: صوص كراميل.

كريم شانتيه. طريقة التحضير: أولاً يجب أن تقومين بفصل الصفار البيض عن البياض، ثم يتم إضافة كيس من الفانيليا للبياض واضربي المكونات باستخدام المضرب الكهربائي.

ثم قومي بإضافة كيس من الفانيليا ونصف كوب من السكر والحليب والزيت لصفار البيض وقومي بخفقهم جيداً بالخلاط الكهربائي.

للخليط السابق ضيفي الدقيق والبكينج بودر واخلطي في الخلاط مرة أخرى، وإذا كان الخليط ثقيل فمن الممكن أن تقومين باستخدام مضرب خاص للتقليب.

بعدها قومي بإضافة هذا الخليط إلى البياض وقلبي المكونات معاً بواسطة ملعقة كبيرة.

ثم عليكِ بسكب الخليط بقوالب صغيرة أو في صينية كبيرة الحجم دفعة واحدة.

ادخلي الصينية إلى الفرن واتركيها على درجة حرارة 180 مئوية ولكن احرصي على أن يكون الرف الشبكي بوسط الفرن واتركيها حتى أن تنضج تماماً.

اخرجيها من الفرن واثقبيها من المنتصف باستخدام الشوكة ويسكب فوقها كوب حليب، ثم يضاف الكريم شانتيه للكيك والكراميل.

وبعدها يتم تقديمها بعد أن تصبح باردة ومتماسكة وسوف تحصل على إعجاب أفراد أسرتك وخاصة أطفالك وبالهناء والشفاء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكيكه التركيه الرهيبه التى أثارت ضجه بطعمها اللذيذ وتنافس الكيك الجاهز هشه وخفيفه جدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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