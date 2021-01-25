طريقة عمل البيتزا على أصولها مثل المطاعم وصحية أكثر

البيتزا من أكثر أنواع المعجنات التي يعشقها الجميع وبالأخص الأطفال ويطلبوها بصفة مستمرة، لذا ازداد البحث عن طريقة عمل البيتزا مثل المطاعم من قبل ربات البيوت للعمل على إرضاء أبنائهم وازواجهم وتلبيه رغباتهم كي لا يقومون بشرائها من الخارج خوفا على سلامتهم من العدوى والفيروسات المنتشرة هذه الأيام غير أن طريقة إعدادها سهلة وبسيطة، بالإضافة إلى أنه يوجد عدة طرق مختلفة فتعالوا معنا لنتعرف على أكثر أنواع الطرق نجاحا وتعتبر أطعم من الجاهزة.مكونات طريقة عمل بيتزا بالزعتر:
لكي نقوم بتحضير بيتزا بالزعتر في البيت سوف نحتاج إلى هذه المكونات:
- إحضار عدد 1 ملعقة صغيرة من الزعتر الأخضر المجفف.
- إحضار عدد 1 ملعقة كبيرة من السماق أو الخميرة الفورية.
- إحضار نصف كوب من زيت الزيتون.
- إحضار كوب من اللبن الزبادي.
- إحضار عدد 1 ملعقة صغيرة من السكر.
- إحضار عدد ملعقتين صغيرتين من الملح.
- إحضار عدد 1 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- إحضار ربع كوب من الزعتر وزيت الزيتون.
- إحضار كوب إلا ربع من الماء الدافئ.
- إحضار عدد أربعة أكواب ونصف من الدقيق المنخول.
لكى نقوم بعمل البيتزا بالزعتر يجب علينا إتباع هذه الخطوات:
- نحضر الخلاط ونثبت مضرب العجن، ونضع فيه أربعة أكواب فقط من الدقيق مع السكر مع الملح مع الخميرة.
- نقوم بتشغيل الخلاط على السرعة البطيئة لمدة دقيقة، لتجانس هذه المكونات جيدا.
- نقوم بوضع الزبادي والزيت والزعتر، مع مراعاة تزويد السرعة إلى المتوسطة لمدة دقيقتين.
- نقوم بوضع الماء مع إستمرار العجن لحين الحصول على عجينة ناعمة، وإذا لزم الأمر نضع باقى كمية الدقيق.
- نحضر وعاء وندهنه بالزيت ونضع فيه العجينة، ونغطيها ونتركها تتخمر.
- نحضر صينية ذات حافة قصيرة وندهنها بالزيت جيدا، ونفرد العجينة ونغطيها ونتركها تتخمر مرة أخرى.
- نقوم بالضغط عليها بأطراف الأصابع ونضع فوقها الزعتر والسماق والزيت.
- نضعها في الفرن المسخن من قبل على درجة حرارة 180 درجة مئوية على الرف الشبكى فى المنتصف، ونتركها لمدة ثلث ساعة حتى تمام تسويتها.
- نطفى الفرن ونقطعها، ونضعها فى طبق التقديم ونتناولها دافئة.
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