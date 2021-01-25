طريقة عمل البيتزا على أصولها مثل المطاعم وصحية أكثر

البيتزا من أكثر أنواع المعجنات التي يعشقها الجميع وبالأخص الأطفال ويطلبوها بصفة مستمرة، لذا ازداد البحث عن طريقة عمل البيتزا مثل المطاعم من قبل ربات البيوت للعمل على إرضاء أبنائهم وازواجهم وتلبيه رغباتهم كي لا يقومون بشرائها من الخارج خوفا على سلامتهم من العدوى والفيروسات المنتشرة هذه الأيام غير أن طريقة إعدادها سهلة وبسيطة، بالإضافة إلى أنه يوجد عدة طرق مختلفة فتعالوا معنا لنتعرف على أكثر أنواع الطرق نجاحا وتعتبر أطعم من الجاهزة.

مكونات طريقة عمل بيتزا بالزعتر:

لكي نقوم بتحضير بيتزا بالزعتر في البيت سوف نحتاج إلى هذه المكونات:

إحضار عدد 1 ملعقة صغيرة من الزعتر الأخضر المجفف.

إحضار عدد 1 ملعقة كبيرة من السماق أو الخميرة الفورية.

إحضار نصف كوب من زيت الزيتون.

إحضار كوب من اللبن الزبادي.

إحضار عدد 1 ملعقة صغيرة من السكر.

إحضار عدد ملعقتين صغيرتين من الملح.

إحضار عدد 1 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

إحضار ربع كوب من الزعتر وزيت الزيتون.

إحضار كوب إلا ربع من الماء الدافئ.

إحضار عدد أربعة أكواب ونصف من الدقيق المنخول.

طريقة تجهيز وتحضير البتزا بالزعتر:

لكى نقوم بعمل البيتزا بالزعتر يجب علينا إتباع هذه الخطوات: