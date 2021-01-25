طريقة عمل البسبوسة بالقشطة في البيت من الطرق التي تبحث عنها معظم السيدات لكي تقوم بتحضيرها بنفسها في المنزل مثل اشهر محلات الحلوانى، كما أن البسبوسة من أنواع الحلويات الشرقية الشعبية المعروفة في كثير من الدول العربية ويشتهر وجودها في شهر رمضان، حيث يكثر فيه العزائم والولائم وتقديم أشهى أنواع الحلويات التي تكون البسبوسة واحدة منها. طريقة عمل البسبوسة بالقشطة في البيت طريقة عمل البسبوسة بالقشطة في البيت نقدم لكم أسهل طريقة متميزة لعمل البسبوسة بالقشطة مثل الجاهزه تماما وتكون كما يلي: المقادير: 2 كوب من السميد الناعم.

2 ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

2/1 كوب سكر.

2/1 كوب سمنة.

1 كوب لبن زبادي.

1 ملعقة صغيرة بكينج بودر.

قشطة.

فستق مجروش. مقادير القطر: 5 كوب من السكر.

5 كوب ماء.

عصير ليمونة.

1 ملعقة كبيرة سمن. طريقة التحضير: في وعاء قومي بخلط السميد الناعم مع السمن باستخدام أطراف الأصابع بدون أن تعجني.

ضيفي بعد ذلك العسل والسكر والزبادي والبكينج بودر وقلبي المكونات معاً لتتجانس.

ثم يتم سكب الخليط في صينية مدهونة بقليل من السمن أو الطحينة ومن ثم يدخل إلى الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية ولمدة 30 دقيقة حتى أن تنضج وتصبح ذهبية اللون.

اخرجي بعد ذلك صينية البسبوسة من الفرن واسكبي عليها القطر فور خروجها وهو بارد، ثم اتركيها حتى أن تبرد وتقدم وهي باردة يمكنك أن تزينيها بالفستق المجروش والقشطة. طريقة تحضير القطر: ضعي قدر على النار يضاف له السكر والماء وقلبي حتى أن يذوب السكر تماماً ومن ثم يضاف لها عصير الليمون واتركيه حتى أن يغلي ويثقل قليلاً، ثم يوضع فوقه ملعقة من السمن والفانيليا ويصب فوق البسبوسة وتمتعين بمذاق لذيذ وشهي أنت وعائلتك ويمكن أيضاً أن تقدميها لضيوفك وبالهناء والشفاء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المقادير المظبوطة لعمل البسبوسة بالقشطه زي محلات الحلويات المشهورة وطريه ومتماسكه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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