كيك المخابز الاقتصادي الهش.. ألذ وأسرع كيكة أسفنجية للشاي

كيك المخابز يمتاز بخفته ومذاقة الرائع بكونه هش وطري ولذيذ، وقوامه اسفنجي، ويًطلق عليه أيضاً لانش بوكس كيك وتبحث كثير من النساء عن طريقة عمله كما في المخابز، فهو أحد اشهر أنواع كيك الشاي، ويقبل عليه الكبار والصغار مثل كيكة الشيكولاتة الهشة، أو كيكة موس الشيكولاتة، لهذا إليكِ سيدتي هذا المقال.

كوبان كبيران من الدقيق” هناك يسمي دقيق الكيك وهو صافي لا يحتاج أن ينخل، ولكن يُنصح بنخله مرتين من باب إدخال الهواء فقط والحصول على وصفة كيكة ناجحة “.

ملعقتان صغيرتان من البيكينج باودر.

كوب صغير زيت نباتي أي نوع متوفر لديكِ.

كوب من السكر.

بيضتان.

نصف ملعقة من الفانيليا.

ملعقتان كبيرتان من الليمون أو قشر البرتقال أو الزبادي ” لإضافة نكهة “.

ربع ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

اخلطي الدقيق والبيكينج باودر جيدًا في إناء.

في وعاء آخر منفصل اخلطي باقي المكونات من السكر والزيت والخميرة والزبادي او الليمون و البيض والفانيليا، ويجب الإنتباه إلى أنه لا يجب الخفق باستخدام ملعقة أو يدك بل يجب الخفق باستخدام مضرب كهربي أو خلاط كهربي لنستطيع الحصول على القوام المرغوب به.

قومي بإضافة الدقيق والبيكينج باودر على الوعاء الأخر.

استمري بخفق المكونات جيدًا مع بعضها البعض بالمضرب الكهربي حيث ان العجينة في تلك الحالة تكون ذات قوام سميك جدا.

لا تتوقفي عن الخفق لحين يصبح قوام العجينة أكثر انسيابا.

ضعي الخليط في صينية لها قاعدة متحركة ومن ثم ادخليها الفرن لمدة نصف ساعة.

مكونات كيك المخابزطريقة تحضير لانش بوكس كيك

يجب التنوية إلى أن الفرن يجب أن يتم تسخينة قبل بدء تحضير الكيك حتى يكون له عشر دقائق وبعدها توضع به صينية الكيك.