الفطيرة التركية السحريه بحشوة لذيذة وبعجينة هشة وخفيفة مثل القطن والطعم اكثر من رائع

طريقة عمل الفطيرة التركية الفطيرة التركية المشهوره فى تركيا ومؤخرا فى باقى الدول بطعمها الرائع وتعدد حشواتها وهى تعد واحدة من الفطائر سريعة التحضير والتي يمكن أن يتم حشوها بكثير من الطرق كما يمكن أن يتم حشوها بالجبن أو الدجاج أو اللحم المفروم التي يعطيها مذاق أكثر من رائع، فقومي بجربتها وحضريها بنفسك في البيت. طريقة عمل الفطيرة التركية إليك طريقة عمل الفطيرة التركية ببعض من المكونات التالية: المقادير: 2 كوب دقيق.

2 ملعقة صغيرة ملح.

2 ملعقة صغيرة سكر .

2 ملعقة صغيرة خميرة فورية.

1 كوب لبن ساخن.

4/1 كوب زيت مازولا. مقادير الحشو: 2/1 كيلو لحم مفروم.

2 حبة فلفل أخضر وأحمر وأصفر.

2 بصلة حجم كبير مفروم ناعم.

1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

1 حبة طماطم مفرومة.

1 علبة فطر مقسمة.

2 ملعقة صلصة طماطم.

جبنة موزوريلا وجبنة صفراء.

1 كوب ذرة.

بهارات مشكلة.

صفار بيضة مع خل.

جبنة موتزريلا وحبة البركة وسمسم. طريقة التحضير: لتحضير عجينة الفطيرة التركية قومي بخلط جميع المكونات مع بعضها ثم اجعلها ترتاح لمدة ساعة كاملة.

أما بالنسبة إلى الحشو فقومي بوضع قدر على النار ضيفي له زيت الزيتون والبصل والثوم وقلبي حتى أن يذبل ومن ثم الفلفل والذرة ومن بعدها الفطر واللحم واتركيهم حتى أن يستووا جيداً.

ثم قومي بإضافة الطماطم والبهارات واتركيها على النار الهادئة حتى أن تتسبك ثم ترفع وتترك لتبرد.

قومي بتقطيع العجينة لنصفين متساويين واحضري صينية مدهونة بقليل من الزيت والدقيق وافردي بها جزء من العجينة ويتم نغزها بالشوكة ومن ثم يتم وضع الحشو ونصف كمية الجبنة.

بعد ذلك تأتين بالنصف الثاني من العجينة وافرديه بشكل جيد فوق الحشو واغلقي الحواف جيداً حتى لا يخرج منها الحشو يصبح شكلها مثل الفطيرة.

قومي بدهن وجه الفطيرة بصفار بيضة مخفقة مع ملعقة من الخل ورشة من حبة البركة والسمسم وما تبقى من الجبن ثم ادخليها إلى الفرن لمدة 30 دقيقة حتى أن تستوي وتنضج تماماً، ثم يتم تقديمها وبالهناء والشفاء.

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