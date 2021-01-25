خبز منفوخ بدون فرن وبدون خميرة بالماء المغلي فقط وصحي جداً للأطفال

خبز منفوخ بدون فرن وبدون خميرة بالماء المغلي فقط، يعتبر الخبز من المكونات الأساسية في كل وجبة خصوصا عند سكان منطقة شرق البحر المتوسط، حيث توجد أنواع كثيرة للخبز منها الخبز الأسمر والخبز الأبيض وأيضا خبز الشوفان .

طريقة عمل خبز منفوخ بدون فرن وبدون خميرة

من الطبيعي أن الخبز يحتاج إلى خميرة لكي ينتفخ وينضج جيداً ولكن الآن سوف نقدم لكم طريقة الخبز المنفوخ بدون خميرة .

كوبان ونصف من الدقيق.

كوب من الماء المغلي.

ملعقة من الملح.

ملعقة من السكر.

زيت للقلي.

نضع الماء المغلي في إناء ثم نضع عليه الملح والسكر.

نقلبهما جيدا ثم نضيف الدقيق.

نقوم بخلط المكونات مع بعض جيدا حتى نحصل على عجينة متماسكة.

نقوم بتقطيع العجينة إلى قطع صغيرة، ونتركها قليلا كي تستريح.

نقوم بفرد قطع العجينة واحدة تلو الأخرى على شكل دائري.

واحدة تلو الأخرى على شكل دائري. ثم نقوم بوضع واحدة تلو الأخرى في الزيت المغلي.

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من الطبيعي انه لا يمكن الاستغناء عن الخبز في تناول الوجبات، كما أن هناك وجبات لا يمكن تناولها ألا بالعيش والآن سوف نقدم لكم احدي طرق عمل العيش بدون فرن .

كوب من الدقيق.

ملعقة من الملح.

ملعقة من السمن.

ربع كوب من الماء.

نحضر إناء ونقوم بوضع كل من الدقيق والملح والسمن.

ثم نبدأ بإضافة الماء بالتدريج، ونقوم بدمج كل المكونات مع بعضهم البعض حتى نحصل على عجينة متماسكة.

بعد ذلك نعمل على تقطيع العجينة إلى قطع صغيرة متساوية.

إلى قطع صغيرة متساوية. نقوم بفرد كل قطعة خبز على حدة، ثم نضع قطعة تلو الأخرى في طاسة حديدية ونقوم بتقليبها حتى تنضج.

مكونات عمل الخبز العربيطريقة تحضير الخبز العربيطريقة عمل خبز الصاج بدون فرن

قد انتشر خبز الصاج في الآونة الأخيرة لأنه يسهل تخضيره بسهولة لأنه لا يعتمد على التخمير لفترة طويلة ويمكن تخضيره بسهولة في المنزل .

ثلاثة أكواب من الدقيق.

كوب من الماء.

خميرة.

ملعقة من السكر.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب ماء دافئ.

نذوب الخميرة والسكر معا باستخدام الماء الدافئ.

نضيف خليط الخميرة والسكر والماء الدافئ إلى الدقيق والملح.

ندمج جميع المكونات معا للحصول على عجينة طرية .

نقطعها إلى قطع ثم نضعها على الصاج حتى تنضج.

مكونات تحضير خبز الصاجطريقة عمل خبز الصاج بدون فرن

في نهاية المقال نكون قد تعرفنا على طريقة عمل الخبز بدون فرن وبدون خميرة بطريقة مذهلة، وتعلمنا طريقة تحضير خبز الصاج والخبز العربي.