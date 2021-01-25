خلطات لتطويل الشعر في مدة قصيرة .. “نفذيها في دقائق وشوفى النتائج”

خلطات لتطويل الشعر في مدة قصيرة تشغل بال كافة الفتيات حيث أن الشعر الكثيف من أهم مظاهر جمال المرأة ويعاني الكثير من تساقط الشعر بالإضافة إلى هيشان الشعر وضعفه، ويرغبون وصفات تطويل الشعر مضمونة بعيدًا على الكريمات والزيوت الكيميائية الجاهزة التى أصبحت بلا جدوي لديهم، بالإضافة إلى آثارها الجانبية ويريدون خلطات لتطويل الشعر في مدة قصيرة وصفات طبيعية لنمو الشعر مضمون فعاليتها على فروة الرأس.

خلطات لتطويل الشعر في مدة قصيرة

تستخدم وصفة الزنجبيل في تطويل الشعر لكونها تساعد على تنشيط الدورة الدموية من الجذور، ويمكن تحضيرها من خلال التالي:

خلط ملعقة كبيرة من معجون الزنجبيل.

إضافة ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وزيت الجوجوبا وزيت جوز الهند.

البدء بتدليك فروة الرأس بالخلطة، لمدة 5 دقائق.

ترك المزيج على الشعر لمدة 30 دقيقة.

شطف الشعر بالشامبو.

تكرار الوصفة لمدة مرتين فى الأسبوع.

وصفة التفاح لنمو الشعر

تساعد وصفة التفاح في تطويل الشعر ونموه، كما تعمل على حفظ توزان الأس الهيدروجينى فى فروة الرأس ويمكن تنفيذها من خلال الخطوات الآتية:

غلى تفاحة وطحنها. إضافة زيت جوز الهند حتى يصبح الخليط كريميًا. وضع القناع على الشعر مع الابتعاد عن فروة الرأس. ترك القناع على الشعر لمدة ساعتين. غسل الشعر بالشامبو والماء.

ماسك الشعر بالبيض وزيت الزيتون لتطويل الشعر

يؤدي ماسك الشعر بالبيض وزيت الزيتون إلى زيادة كثافة الشعر واحتوائه على العناصر الغذائية الذي يحتاجها لنموه، ويمكن تحضيرها من خلال التالي: