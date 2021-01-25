وصفة الملح لإزالة شعر العانة من الجذور بدون ألم ومن أول استخدام

وصفة الملح لإزالة شعر العانة، طرق إزالة الشعر متنوعة وأشهرها حلاوة السكر التي تزيل الشعر من الجذور، بالإضافة إلى أنها تزيل الجلد الميت وتترك البشرة نظيفة وناعمة، ولكن استخدام حلاوة السكر غير عملي في أغلب الأوقات وخاصة في الجو الشديد البرودة والشديد السخونة، لذلك تلجأ الكثير من السيدات لاستخدام وسائل أخرى أسرع وأكثر سهولة، ومن هذه الوسائل هو استخدام شفرات الحلاقة النسائية التي تزيل الشعر من كامل الجسم في دقائق.

ولكن مشكلة هذه الشفرات أنها تزيد من كمية الشعر الذي يظهر مرة أخرى وفي نفس الوقت فإن الشعر ينمو في وقت زمني أسرع من السابق، لذلك تبحث أغلب الفتيات عن طريقة أخرى لإزالة الشعر من الجذور وتقليل نموه في نفس الوقت، ومن هذه الطرق التي لا يعرفها الكثير منا هو الملح، حيث أثبت الملح فاعلية كبيرة في إزالة الشعر الزائد من الجسم، ويتم ذلك بعدة طرق بسيطة وسهلة.

وصفة الملح لإزالة شعر العانة من الجذور

يمكن تحضير عجينة بسيطة وسهلة من الملح مع بعض المكونات لإزالة الشعر من الجسم أو الوجه، حيث يتم خلط ست ملاعق كبيرة من الملح مع خمس ملاعق كبيرة من الكركم وبعد ذلك يتم إضافة خمس ملاعق من الحليب الفاتر بالتدريج مع التقليب باستمرار حتى نحصل على خليط متجانس، وبعد ذلك نقوم بتوزيع الخليط على المنطقة المراد إزالة الشعر منها في اتجاه نمو الشعر، وبعد ذلك نترك الخليط حتى يجف تماماً وبعدها نقوم بنزع الخليط في عكس اتجاه نمو الشعر، ويمكن تكرار هذه الطريقة في اليوم التالي لإزالة الشعر بالكامل.

تقليل نمو الشعر بالملح

يمكن عمل ذلك عن طريق خلط ملعقة كبيرة من الملح مع ثلاث ملاعق من الماء البارد، وبعد الانتهاء من إزالة الشعر بأي وسيلة من الوسائل التقليدية ولكن بشرط أن تكون عملية الإزالة من الجذور، نقوم بتوزيع خليط الملح والماء على البشرة ونتركه لمدة لا تقل عن عشر دقائق، وبعد ذلك نقوم بغسل البشرة بالماء الفاتر ونكرر هذه الطريقة مرة كل أسبوع لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبعدها سوف نلاحظ تغيير كبير في كمية الشعر الزائد في الجسم