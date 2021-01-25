كيكه النسكافيه البارده من اروع وافخم الكيكات اسفنجيه وهشة طعم رااائع بطريقة سهلة بدون فرن

طريقة تحضير كيكة النسكافية الباردة كيكة النسكافية الباردة مع الكروكان تعد من أشهى وألذ أنواع الكيك التي تستطيع كل أم أن تقدمها لأولادها في المنزل، بالإضافة إلى أنها من أنواع الكيك التي يمكن أن يتم تحضيرها في أعياد الميلاد والمناسبات السعيدة التي تشعرها بالراحة والفرح والسعادة، كما أنها تجعلك توفرين الكثير من المال التي تهدرينه في شراء الحلويات من المحلات.

تعتبر واحدة من أفضل أنواع الكيكة التي يتم تحضيرها بكل سهولة في المنزل:

1 باكيت كريمة بودرة.

3/1 كوب حليب سائل.

2 علبة قشطة.

3 ملاعق كبيرة سكر بودرة.

3 ملاعق كبيرة قهوة سريعة الذوبان في نصف فنجان من الماء.

1 باكيت بسكويت سادة.

1 ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان مذاب في نصف فنجان ماء ساخن.

150 جرام لوز.

2/1 كوب سكر.