كيكه النسكافيه البارده من اروع وافخم الكيكات اسفنجيه وهشة طعم رااائع بطريقة سهلة بدون فرن

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طريقة تحضير كيكة النسكافية الباردة كيكة النسكافية الباردة مع الكروكان تعد من أشهى وألذ أنواع الكيك التي تستطيع كل أم أن تقدمها لأولادها في المنزل، بالإضافة إلى أنها من أنواع الكيك التي يمكن أن يتم تحضيرها في أعياد الميلاد والمناسبات السعيدة التي تشعرها بالراحة والفرح والسعادة، كما أنها تجعلك توفرين الكثير من المال التي تهدرينه في شراء الحلويات من المحلات.
طريقة تحضير كيكة النسكافية الباردة مع الكروكان
تعتبر واحدة من أفضل أنواع الكيكة التي يتم تحضيرها بكل سهولة في المنزل:المقادير طبقة الكريمة:
- 1 باكيت كريمة بودرة.
- 3/1 كوب حليب سائل.
- 2 علبة قشطة.
- 3 ملاعق كبيرة سكر بودرة.
- 3 ملاعق كبيرة قهوة سريعة الذوبان في نصف فنجان من الماء.
- 1 باكيت بسكويت سادة.
- 1 ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان مذاب في نصف فنجان ماء ساخن.
- 150 جرام لوز.
- 2/1 كوب سكر.
- في البداية سوف نقوم بتحضير طبقة الكريمة عن طريق خفق الكريمة مع الحليب السائل والسكر حتى تتماسك.
- ثم يتم إضافة القشطة مع النسكافية المذاب ويتم خلط المكونات مع بعضها برفق حتى تختلط تماماً.
- ثم قومي بتحضير طبقة البسكويت عن طريق غمر قطع البسكويت بملعقة من النسكافية المذاب، ومن ثم يتم رص البسكويت بقالب تشيز كيك ولكن يفضل أن يكون متحرك القاعدة.
- ثم قومي بسكب طبقة من خليط الكريمة فوق البسكويت، واستمري في ذلك حتى تحصلين على طبقة جديدة من البسكويت ومن الكريمة.
- يجب أن تدخلين القلب إلى الثلاجة واتركيه لمدة 6 ساعات.
- ثم لحضري قدر وضعيه على النار ضيفي له السكر واللوز واخلطي حتى أن تحصلين على السكر المكرمل أو الذهبي، ارفعي الخليط من على النار ثم اسكبيه على ورق قصدير وبهذا تكونين قومتي بتحضير الكروكان واتركيه يبرد وبعدها تقومين بسحقه وزيني به وجه كيكة النسكافية.
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